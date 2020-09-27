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04:04 (мск), источник: Газета.Ру

Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн

Тысячи школьников по всей России вновь уходят на дистанционное обучение, качество которого оставляет желать лучшего.

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Источник: Газета.Ру

Как рассказали учителя, на дистанте они сталкиваются с двойной нагрузкой и почти не отдыхают. Тем временем 72% родителей уверены, что онлайн-формат порождает неравенство среди учеников, показал опрос EdCrunch University. Сами школьники при этом жалуются на ухудшение здоровья и невозможность выходить на прогулки из-за огромного количества домашней работы.

«Перевести всех на “дистанционку” неправильно».

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Распространение коронавируса в России вновь набирает обороты — тысячи детей возвращаются на дистанционное обучение, не успев и месяц проучиться очно. Так, 25 сентября 37 классов в 29 школах Приморского края перевели на дистанционное обучение. Днем ранее заражение COVID-19 учеников и учителей также стало причиной перевода на дистант 51 класса в 35 школах Ростовской области. Об этом сообщили в областных министерствах образования.

В Саратовской же области сейчас учатся удаленно уже больше 2000 детей, а в Ленинградской области на режим свободного посещения переведены все детские сады, школы и среднеспециальные учебные заведения.

При этом опрос центра EdCrunch University показал: большинство родителей — 72% опрошенных — считают, что дистант приводит к расслоению учеников. Особенно это заметно в условиях, когда некоторые классы остаются на очном образовании, а некоторые уходят на карантин.
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«Расслоение действительно происходит. Очное обучение качественнее», — подтвердил первый зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин. Однако, по его мнению, это не повод переводить всех на дистанционное образование. «Перевести всех на “дистанционку” неправильно, потому что все-таки мы исходим из идей качества образования. При дистанте оно снижается, поэтому на него нужно переходить лишь тогда, когда другого выхода совсем нет», — заявил депутат «Газете.Ru».

В то же время представитель профсоюза «Учитель», преподаватель географии с 38-летним стажем Леонид Перлов сообщил, что когда учитель работает и очно, и дистанционно, его нагрузка значительно возрастает. «Из-за этого один из этих видов деятельности будет страдать. А случаев, чтобы учителям за это что-то доплачивали, я не припомню», — сказал он «Газете.Ru».

Депутат Смолин подчеркивает, что дополнительные выплаты для учителей, ведущих и очные, и дистанционные занятия, действительно необходимы.

Я хочу напомнить, что во время пандемии врачам установили дополнительные выплаты, и это было абсолютно правильно. Учителям не доплачивали ничего. При этом насколько я знаю, Российский фонд благосостояния это позволяет.
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«Газета.Ru» отправила запрос в Минпросвещения РФ с просьбой рассказать, как в ведомстве планируют оптимизировать ситуацию с дистанционным форматом обучения. На момент публикации материала ответа получено не было.

«Зрение село, вес добавился, давление не спадает»

Леонид Перлов также заявил «Газете.Ru», что формат дистанционного образования для массового использования в России все еще не готов.

«По-хорошему это должна быть совершенно отдельная форма работы — новые методики, новые пособия».

По большей части мы видим только попытку механического переноса традиционных форм работы в онлайн, и, как любой гибрид, работает это не очень хорошо. Представьте, что на телегу прикрепили мотор мерседеса — результат примерно тот же.
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Педагог подчеркнул, что в большинстве случаев учителя оказываются не готовы к дистанционному обучению. «Особенно это касается учителей старшего возраста, к которым я и сам принадлежу. Мы поставлены в условия, при которых нужно научиться всему новому, при этом не прекращая работать. Вспомните, сколько у нас учителей пожилого возраста. По разным оценкам, 30−40% педагогов от 50 лет, при этом 20% — за 60», — отметил спикер.

Зачастую учителя не знают, как контролировать процесс обучения на дистанте. «Ученик сначала зашел в конференцию, затем вышел. Я ему пишу: “Почему вышел из конференции?”. Он: “Я в магазин ходил”. Я сделала замечание. Сейчас думаю, что нужно классному руководителю сказать. Я и так все докладываю. Честно, половина рабочего времени — сплошные доклады классным руководителям и завучам о непосещении или невыполнении заданий», — пожаловалась «Газете.Ru» учительница Ольга из Петропавловска-Камчатского.

Преподавательница русского языка Светлана Володина из города Южа Ивановской области также рассказала «Газете.Ru», что теперь у учителей практически нет отдыха. «Утром 250 писем на почте, 150 во “ВКонтакте”, до обеда работаю, в четыре часа вновь захожу, а на почте вновь изобилие. Зрение село, вес добавился, давление не спадает. Как у классного руководителя, у меня практически не было отпуска: приводила на экзамены, оформляла документы», — сообщила женщина.

При этом она подчеркнула, что одним из важнейших последствий «дистанционки» является значительное снижение успеваемости.

В дистанте плюсов нет. Дети пришли почти полностью обнуленные. И речь не только о багаже знаний, речь о потерянном умении работать системно.

«Дистанционки боюсь больше, чем вируса»

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Родители также сильно переживают за успеваемость детей. При этом некоторые из них считают, что именно учителя виноваты в проблемах школьников. «На “дистанционке” учителя только домашку задают, а родители учат детей как могут, а я, извините, не математик и не физик!», — заявила «Газете.Ru» Юлия из Самары.

Вместе с тем Анна Лужина из Москвы напомнила про физические и социальные последствия дистанционного образования. «Если с физическими последствиями — ухудшением зрения, осанки, снижением двигательной активности и связанными с этим проблемами, все более-менее ясно, то о социальных последствиях мы можем только догадываться.

Вспомним: в тюрьме в особых случаях для ужесточения наказания сажают человека в одиночный карцер — чем же наши дети так провинились, что их нужно запереть?, — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Тем не менее председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая сообщила «Газете.Ru», что сейчас негативных высказываний по поводу дистанта все же меньше, чем было весной. «Родители, которые с негативом относятся ко всему новому, были и есть всегда. Надо просто время, чтобы принять новые условия времени и требования к безопасности учебного процесса», — заключила она.

По данным же опроса центра EdCrunch University, наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%), а также низкую мотивацию учащихся (10%) и недостаточное качество цифрового контента (7%).

Школьники в свою очередь также недовольны возвращением в онлайн. Больше всего их беспокоит количество домашней работы.

«Из-за того что занятия проходят дистанционно, куча домашки. Учителя не могут по-другому контролировать обучение. Кроме того, учеба онлайн — это постоянные глюки, вылеты из Zoom, когда у всех включены камеры», — рассказала «Газете.Ru» ученица восьмого класса из Воронежа.

«Дистанционки боюсь больше, чем вируса. У меня ухудшается зрение, нет настроения. Про режим сна вообще молчу. На улицу не выхожу. У всех друзей нет времени, потому что очень много заданий по учебе. Не представляю, как сдам экзамены», — заключила школьница из города Щигры Курской области.

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