22:39 (мск), источник: Life.ru
«Каждый день уколы, антибиотики, адреналин». Асмус сообщила, что лежит в больнице под капельницами
Она также призналась, что у неё пропал голос.
Российская актриса Кристина Асмус рассказала об ухудшении своего здоровья. Подписчикам в «Инстаграме» она сообщила, что сейчас лежит под капельницей. По словам артистки, до такого состояния её довел тяжёлый рабочий график. Она призналась, что у неё проблемы со связками и пропал голос.
Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии.
Однако в комментариях под постом актрисы некоторые пользователи усомнились в том, что девушка действительно болеет, так как на фото она находится в ресторане, а не на больничной койке.
— Вы настолько боитесь выставить себя обычную, приболевшую? Где больница? Где капельница? Может, вы врёте? — заметила одна из подписчиц.
В ответ на это Асмус задалась вопросом: «Фотографировать себя в больнице?!». Однако большинство поклонников актрисы
Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем актриса говорила и раньше. Около двух недель назад Асмус поделилась, что ей «больно даже шептать».