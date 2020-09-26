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22:39 (мск), источник: Life.ru

«Каждый день уколы, антибиотики, адреналин». Асмус сообщила, что лежит в больнице под капельницами

Она также призналась, что у неё пропал голос.

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об ухудшении своего здоровья. Подписчикам в «Инстаграме» она сообщила, что сейчас лежит под капельницей. По словам артистки, до такого состояния её довел тяжёлый рабочий график. Она призналась, что у неё проблемы со связками и пропал голос.

Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии.

Однако в комментариях под постом актрисы некоторые пользователи усомнились в том, что девушка действительно болеет, так как на фото она находится в ресторане, а не на больничной койке.

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— Вы настолько боитесь выставить себя обычную, приболевшую? Где больница? Где капельница? Может, вы врёте? — заметила одна из подписчиц.

В ответ на это Асмус задалась вопросом: «Фотографировать себя в больнице?!». Однако большинство поклонников актрисы всё-таки пожелали ей скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем актриса говорила и раньше. Около двух недель назад Асмус поделилась, что ей «больно даже шептать».

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