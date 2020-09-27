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07:39 (мск), источник: Известия

Оказался ядовитым: COVID-19 предлагают лечить как отравление

Воздействие нового коронавируса на организм человека схоже с влиянием ряда токсичных веществ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:23 MSK, 27.09
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Источник: Известия

Российские ученые предложили лечить тяжелых больных COVID-19 так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Симптомы в обоих случаях очень схожи. По теории зарубежных исследователей, вирус вызывает разрушение гемоглобина и вытеснение из него положительно заряженных атомов железа. Методы и препараты, применяемые для нейтрализации этой формы металла, давно известны и широко применяются в детоксикационной терапии.

Железные люди

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При тяжелом течении COVID-19 характерно поражение нескольких систем организма человека: сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной. Причем скорость развития патологических процессов крайне велика — из удовлетворительного в критическое состояние больной может перейти буквально в течение нескольких часов. Так как эффективного лекарства от воздействия SARS-Cov-2 пока не найдено, врачи используют любые методы и схемы борьбы с вирусом, чтобы спасти пациентам жизнь.

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе предположили, что COVID-19 можно лечить как отравление гемолитическими ядами (вещества, при попадании которых в организм возникает повышенное разрушение эритроцитов. — «Известия»). Свои выводы они сделали, основываясь на гипотезе ученых из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин (Китай).

Последние считают, что коронавирус обладает гемотоксическим действием.

Согласно их теории, вирус воздействует на клетки иммунной системы таким образом, что в итоге из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Оно попадает в кровь, вызывая повреждение стенок сосудов и инициируя образование тромбов, что в конечном итоге приводит к полиорганному поражению.
Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Дело в том, что окисление железа сопровождается образованием активной формы кислорода, которая крайне опасна для биологических структур. Схожие патологические процессы наблюдаются при острых отравлениях гемолитическими ядами, вызывающих разрушение эритроцитов (клеток, осуществляющих транспорт кислорода), после чего свободное железо также выходит в кровь.

В итоге возникает ряд повреждений внутренних органов. Избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке — разлету плазмы крови через стенки сосудов. В итоге уменьшается поток кислорода, доставляемого к тканям. Именно такие симптомы наблюдаются у тяжелых больных COVID-19. Поэтому ученые из Санкт-Петербургского НИИ задумались о том, чтобы лечить это заболевание как отравление гемолитическими ядами.

«До настоящего времени сведений о разрушении эритроцитов или повышении уровня сывороточного железа у пациентов с COVID-19 нет, — отмечают авторы работы. — Тем не менее это можно выявить с помощью ряда доступных клинико-лабораторных признаков. Подтверждение наличия гемототоксического действия вируса позволило бы расширить комплексную терапию COVID-19 методами очищения организма от свободного железа».

Спасительный детокс

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что терапия для очищения организма от железа вполне может быть включена в комплекс борьбы с COVID-19, однако как самостоятельное лечение применяться не может.

— Интоксикация возникает при любой серьезной инфекции, — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Против нее применяют капельницы с физрастворами и другими препаратами, руководствуясь показателями биохимического мониторинга крови пациента. Называть это целевой терапевтической стратегией, наверное, не совсем корректно, поскольку такие детоксикационные процедуры обычно являются элементами патогенетической терапии.
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Как пояснили авторы идеи, чтобы исключить повреждающее органы действие свободного железа, необходимо «нейтрализовать» его. Детоксикационная терапия давно и успешно используется в токсикологической практике. Ее принцип заключается в «связывании» металла с другими веществами таким образом, чтобы он перестал проявлять активность. Сделать это можно, например, с помощью препарата дефероксамин. Известно, что уже через два дня его применения уровень свободного железа в крови пациентов снижается до нормальных показателей. Эффективным и быстрым методом уничтожения свободного железа является также гемодиализ — искусственное очищение крови.

— При инфекционных заболеваниях, в том числе при COVID-19, поражаются многие органы и системы, — сообщил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Давид Наимзада. — Соответственно, эффективное лечение должно быть комплексным. Одним из компонентов такого комплекса является дезинтоксикационная терапия. Она применяется для выведения токсических веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности возбудителя и веществ, образующихся в результате воспаления и гибели клеток организма больного. И, конечно, она влияет на тяжесть течения заболевания и прогноз.

Учитывая, что ВОЗ прогнозирует повышение смертности от COVID-19, любой подход, способный спасти жизнь больным, должен быть изучен и проверен, считают специалисты.

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 Оказался ядовитым: COVID-19 предлагают лечить как отравление
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