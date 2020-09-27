В Минпросвещения заявили, что на дистанционное обучение перевели 95 школ

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые», — сказал Глушко.
Глушко добавил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, но при условии всеобщего соблюдения профилактических и санитарных требований.
«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — отметил Глушко.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,8 млн человек, свыше 994 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения, выздоровели 943 218 человек, умерли 20 324. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.