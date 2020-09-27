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15:36 (мск), источник: ТАСС

В Минпросвещения заявили, что на дистанционное обучение перевели 95 школ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 95 российских школ в настоящее время переведены на дистанционный формат работы, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 27.09
Инфицировано1 151 438+7 867
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Скончалось20 324+99
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Выздоровело943 218+3 068
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Инфицировано32 880 857+281 753
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Скончалось994 810+5 086
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Выздоровело22 756 603+247 006
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Источник: Reuters

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые», — сказал Глушко.

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Глушко добавил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, но при условии всеобщего соблюдения профилактических и санитарных требований.

«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — отметил Глушко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,8 млн человек, свыше 994 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения, выздоровели 943 218 человек, умерли 20 324. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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16:27 (мск)© Ньюстюб
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