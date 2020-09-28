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03:46 (мск), источник: Коммерсантъ

За неделю в Дагестане скончались 50 пациентов с коронавирусом

Значительное увеличение смертности больных коронавирусом отмечено за последнюю декаду в Дагестане.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 151 438+7 867
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
14.0927.09
Скончалось20 324+99
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
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19.09
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20.09
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21.09
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22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
14.0927.09
Выздоровело943 218+3 068
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
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21.09
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22.09
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23.09
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24.09
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25.09
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26.09
6004
27.09
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14.0927.09
Инфицировано32 992 223+242 289
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
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18.09
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19.09
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22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
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26.09
322884
27.09
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14.0927.09
Скончалось996 674+3 683
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3660
15.09
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16.09
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17.09
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22.09
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23.09
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24.09
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26.09
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27.09
5414
14.0927.09
Выздоровело22 850 257+234 490
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
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253848
26.09
245780
27.09
252371
14.0927.09
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Только за минувшую неделю количество летальных исходов достигло 50. В воскресенье республика опередила Свердловскую область по абсолютному числу смертей больных COVID-19 и оказалась на четвертом месте в списке регионов России — после Москвы, Петербурга и Московской области.
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Общее количество смертей в Дагестане с начала фиксации приблизилось к отметке 600. Рост заболеваемости СOVID-19 обсуждался 16 сентября на заседании республиканского оперштаба. Жители республики активно посещают места массового скопления людей, не соблюдают рекомендованную медиками дистанцию, вынужден был констатировать глава Дагестана Владимир Васильев.

«Положение дел на сегодняшний день непростое, но мы будем использовать все ресурсы, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля», — сказал глава республики.

Дагестан официально находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Там разрешены занятия спортом на улице и на открытых спортивных объектах при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также прогулки поодиночке или с членами семьи. Работает ряд образовательных организаций, открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные, работают предприятия сферы услуг. При этом официально введен масочный режим в общественных местах и в транспорте, летние кафе работают с ограничениями, но парки и скверы открыты.

С начала пандемии выявлено более 13 тыс. случаев заболевания, 11 тыс. пациентов, по официальным данным, выздоровели.

После смягчения ограничительных мер дагестанцы стали активнее посещать свадьбы и похороны, не соблюдая социальной дистанции и санитарных норм, объяснил ситуацию руководитель управления Роспотребнадзора Николай Павлов.
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Он призвал усилить соблюдение масочного режима, вновь ввести режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, обеспечить им удаленный режим работы. Главный санитарный врач заявил о необходимости введения ограничительных мер в отношении банкетных залов, которые, по его словам, в большей мере являются источником распространения инфекции. В свою очередь, мэр Махачкалы Салман Дадаев пригрозил хозяевам банкетных залов закрытием, если они не будут соблюдать санитарные меры безопасности.

Спустя неделю глава республики заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 и внебольничной пневмонией. «Если в первой декаде сентября ежедневно поступало в больницы в среднем 350 человек, то во второй этот показатель снизился в 1,3 раза и составил порядка 265 человек», — сообщил он на совещании с главами городов и районов республики. За два дня, предшествовавших совещанию, из больниц было выписано 928 человек, а поступило всего 428. В медицинских учреждениях республики хватает мест для больных с подозрением на коронавирус, 35% коечного фонда свободно, заверил господин Васильев, лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. «Ситуация под контролем», — сказал он.

Уменьшение количества новых поступлений больных отметили и медики, и пациенты, находившиеся в эти дни в специализированных и перепрофилированных отделениях больниц.

При этом именно во второй половине сентября в республике резко повысилась летальность среди больных с коронавирусом. Подобных цифр здесь не было со второй декады июня.
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За неполный сентябрь в списке умерших оказалось уже 100 человек, в то время как за весь август было зафиксировано всего 52 смерти больных с COVID-19.

Обогнав Свердловскую область по абсолютному количеству смертей за весь период пандемии (на 27 сентября было известно о смерти 597 инфицированных), Дагестан поднялся в списке регионов и по летальности на 100 тыс. человек. Теперь он с показателем 19,5 — на девятом месте. Отметим, что в Московской области, которая занимает третью строчку по общему количеству смертей, за последнюю неделю было зафиксировано всего восемь летальных исходов, в Свердловской области — 23. В Москве, где с начала эпидемии выявлено более 285 тыс. случаев заражения, число активных случаев составляет около 40 тыс. ; умерли с начала эпидемии 5164 человека, из них 18 — за последние сутки. В российской столице сохраняется третий этап снятия ограничений, но в конце минувшей недели мэр Сергей Собянин призвал москвичей старше 65 лет оставаться дома и обратился к работодателям с просьбой по возможности сохранять удаленный режим работы сотрудников.

Превышение суточной цифры заразившихся над числом выздоровевших фиксируется в Дагестане с 7 августа. Количество активных больных COVID-19 за этот период увеличилось с 517 до 1249.

По последним данным минздрава республики, опубликованным в пятницу, за сутки было госпитализировано 219 человек с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Всего в стационарах республики находилось более 2740 пациентов, объединенных в статистике этим диагнозами — «внебольничная пневмония» и «подозрение на COVID-19». Сейчас для ковидных больных в республике развернуто 4570 коек. Амбулаторно лечение получают еще более 1100 пациентов с ОРВИ и легкими формами внебольничной пневмонии. Количество чисто ковидных заражений за сутки колеблется с 10 сентября между отметками 82 и 86.

Юлия Рыбина, Махачкала.

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