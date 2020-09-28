03:46 (мск), источник: Коммерсантъ
За неделю в Дагестане скончались 50 пациентов с коронавирусом
Значительное увеличение смертности больных коронавирусом отмечено за последнюю декаду в Дагестане.
Общее количество смертей в Дагестане с начала фиксации приблизилось к отметке 600. Рост заболеваемости СOVID-19 обсуждался 16 сентября на заседании республиканского оперштаба. Жители республики активно посещают места массового скопления людей, не соблюдают рекомендованную медиками дистанцию, вынужден был констатировать глава Дагестана Владимир Васильев.
«Положение дел на сегодняшний день непростое, но мы будем использовать все ресурсы, чтобы не выпустить ситуацию
Дагестан официально находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Там разрешены занятия спортом на улице и на открытых спортивных объектах при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также прогулки поодиночке или с членами семьи. Работает ряд образовательных организаций, открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные, работают предприятия сферы услуг. При этом официально введен масочный режим в общественных местах и в транспорте, летние кафе работают с ограничениями, но парки и скверы открыты.
С начала пандемии выявлено более 13 тыс. случаев заболевания, 11 тыс. пациентов, по официальным данным, выздоровели.
Он призвал усилить соблюдение масочного режима, вновь ввести режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, обеспечить им удаленный режим работы. Главный санитарный врач заявил о необходимости введения ограничительных мер в отношении банкетных залов, которые, по его словам, в большей мере являются источником распространения инфекции. В свою очередь, мэр Махачкалы Салман Дадаев пригрозил хозяевам банкетных залов закрытием, если они не будут соблюдать санитарные меры безопасности.
Спустя неделю глава республики заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 и внебольничной пневмонией. «Если в первой декаде сентября ежедневно поступало в больницы в среднем 350 человек, то во второй этот показатель снизился в 1,3 раза и составил порядка 265 человек», — сообщил он на совещании с главами городов и районов республики. За два дня, предшествовавших совещанию, из больниц было выписано 928 человек, а поступило всего 428. В медицинских учреждениях республики хватает мест для больных с подозрением на коронавирус, 35% коечного фонда свободно, заверил господин Васильев, лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. «Ситуация под контролем», — сказал он.
Уменьшение количества новых поступлений больных отметили и медики, и пациенты, находившиеся в эти дни в специализированных и перепрофилированных отделениях больниц.
За неполный сентябрь в списке умерших оказалось уже 100 человек, в то время как за весь август было зафиксировано всего 52 смерти больных с COVID-19.
Обогнав Свердловскую область по абсолютному количеству смертей за весь период пандемии (на 27 сентября было известно о смерти 597 инфицированных), Дагестан поднялся в списке регионов и по летальности на 100 тыс. человек. Теперь он с показателем 19,5 — на девятом месте. Отметим, что в Московской области, которая занимает третью строчку по общему количеству смертей, за последнюю неделю было зафиксировано всего восемь летальных исходов, в Свердловской области — 23. В Москве, где с начала эпидемии выявлено более 285 тыс. случаев заражения, число активных случаев составляет около 40 тыс. ; умерли с начала эпидемии 5164 человека, из них 18 — за последние сутки. В российской столице сохраняется третий этап снятия ограничений, но в конце минувшей недели мэр Сергей Собянин призвал москвичей старше 65 лет оставаться дома и обратился к работодателям с просьбой по возможности сохранять удаленный режим работы сотрудников.
По последним данным минздрава республики, опубликованным в пятницу, за сутки было госпитализировано 219 человек с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Всего в стационарах республики находилось более 2740 пациентов, объединенных в статистике этим диагнозами — «внебольничная пневмония» и «подозрение на COVID-19». Сейчас для ковидных больных в республике развернуто 4570 коек. Амбулаторно лечение получают еще более 1100 пациентов с ОРВИ и легкими формами внебольничной пневмонии. Количество чисто ковидных заражений за сутки колеблется с 10 сентября между отметками 82 и 86.
Юлия Рыбина, Махачкала.