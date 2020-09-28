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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Отец одного из участников финала национального отборочного тура Детского Евровидения Рутгера Гарехта в беседе с Пятым каналом отреагировал на скандал вокруг итогов голосования.

Источник: European Broadcasting Union / GPB

Ранее мать Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с «технической репетиции». По словам пиар-менеджера Академии Игоря Крутого Алены Мажаровой, лидером зрительского голосования был Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая и представит страну на международном конкурсе.

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Иван Гарехт заявил, что не может прокомментировать версию о том, что кандидатура Феськовой якобы оказалась приоритетной из-за «знакомства с организаторами».

«В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил. <…> В жюри — это не так прозрачно было», — отметил отец мальчика.

Мужчина отметил, что его сын не сильно расстроился из-за проигрыша. Также Иван поздравил Софию с победой.

«Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача», — рассказал он.

Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.

Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.

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