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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Артисты ответили на призыв Собянина к пожилым не выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет не покидать свои дома за исключением особых случаев. Советские и российские артисты Владимир Бортко, Юрий Соломин, Александр Збруев, Игорь Кириллов и Александр Митта рассказали «Газете.Ru» о своем отношении к новым мерам.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг, 24 сентября, в Москве впервые с июня зафиксировали более тысячи новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим столичный мэр Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет оставаться дома с ближайшего понедельника. Работающим гражданам пожилого возраста было рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск. Корреспонденты «Газеты.Ru» связались с популярными советскими артистами и спросили об их отношении к возобновлению мер в столице.

Источник: РИА "Новости"

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин:

В ближайшее время [в планах] — еще не умереть. Если человеку исполняется 65 лет — это не значит, что его надо сажать дома. Особенно это касается работников театров, актеров. Мы же не можем сидеть дома и играть спектакли дистанционно.

Новость
Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Я согласен, что нужно соблюдать правила — допустим, ходить в масках. Ничего не имею против этого. У нас в театре на входе проверяют температуру и так далее. В театре работает много актеров — в июне и июле несколько человек были на карантине. Вчера я слышал по радио, что некоторые театры снова могут закрыть. Я согласен с этим, потому что артисты не могут играть с закрытым лицом в масках — но это должно касаться и молодых, и старых. Потому что если соблюдать этот закон (указ мэра Москвы о самоизоляции для людей старше 65 лет — «Газета.Ru»), то надо вводить новых исполнителей ролей, которые могут тоже заболеть, и так далее. На самом деле я считаю, что маски не очень-то и спасают. У нас в зале зрители должны сидеть в масках, но некоторые их снимают. То есть дежурные должны смотреть в бинокль, сняли ли люди маски, и во время действия подходить к одному, второму, третьему и шептать на ухо? Это же сорвет спектакль. Поэтому я считаю, что это не очень разумно.

Я имею отношение к Академии образования уже 30 лет и знаю, что консерваторцев, музыкантов, певцов, артистов балета нельзя учить дистанционно, как предлагают министры. Если все педагоги театральных вузов, высококвалифицированные артисты, которым за 65, будут сидеть дома, — вместо них нужно вводить новые кадры? А что делать с ними — снимать с зарплаты на многие месяцы? Сам я этого не боюсь, мне 85.

Подумать надо — может, закрыть театры и артистов как-то обеспечить. А не так, что если тебе 65 — иди отдыхай. Это несерьезный разговор. Хорошо, если у кого-то есть хорошая пенсия, и они не так волнуются. Хотя обидно тоже бывает.

Я за большое внимание к безопасности, особенно в школах и институтах. Но если какие-то институты могут существовать на дистанционном обучении, то консерватории — не могут. Чтобы научить певца, артиста драмы, кино, нужно большое соприкосновение.

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Пожилых людей в коллективах очень много. Мы эту проблему с вами не решим, но написать об этом надо — со знаком «спасения», а не со знаком «наденьте противогазы». Это уже идет разговор не одного миллиона людей по всей стране, которые могут лишиться профессии.

Как быть с ансамблем Моисеева, хором Пятницкого и другими коллективами, известными на весь мир? То же самое с театрами. Это значит, что молодые могут петь, а старики — готовьтесь в гроб, что ли? Это несерьезно.

Наша задача — научить. Я тоже преподаю, но что делать? Куда деться педагогам, если вузы закроют, что делать студентам, которое приехали со всей страны. Вот о чем идет речь — все закрыть нельзя. Я уже говорил, что наборы в этом году надо было не производить. В прошлом учебном году с середины марта студенты разъехались по домам, мы общались по видеосвязи. Мои педагоги с некоторыми из них как-то разговаривали. Они приехали к сентябрю — но что сейчас делать с ними? Они уже стали вторым курсом, но почти не прошли первый до конца. Кто за это отвечает? Во всяком случае, есть же какие-то министерские совещания. Надо устроить обсуждение этого вопроса с работниками театров.

Источник: РИА "Новости"

Актер Александр Збруев:

Я завишу от репертуара, который составляют в театре. Такая у меня профессия. Поэтому что мне напишут, такую «роль» я и буду выполнять. Лучше спросить у людей, которые этим в театре занимаются. Объяснить, что есть люди, которым условно уже 150 лет, и как им быть.

Бояться нечего. Что будет, то будет. Вторую волну у нас в России просто официально не объявляют, но по всему миру она уже идет. Я думаю, что и до нас докатит. Всесильная она, эта волна. А что поделать?
Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко:

Я и так из кабинета сейчас работаю, понимаете. Хотя я уже переболел этой болезнью. Меня попросили недавно покинуть пленарное заседание. Вот и все.

Источник: РИА "Новости"

Режиссер и преподаватель Александр Митта:

Я болею, но говорить могу и соблюдаю все, что положено. Во вторую волну, конечно, верю и собираюсь соблюдать дисциплину. Нет, у меня не коронавирус, просто сильная простуда. Пришлось остановить занятия (режиссер является основателем и преподавателем «Киношколы Александра Митты» — «Газета.Ru»).

Источник: РИА "Новости"

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов:

Отношусь к этому [новым ограничениям] уважительно, правильно все абсолютно. Я со всем согласен, потому что наш Сергей Семенович — очень хороший руководитель, и у него очень хорошие заместители. Они беспокоятся о москвичах — о нас, пожилых. Благодарю Собянина и всех, кто с ним работает, и желаю им доброго здоровья и благоденствия.

Сейчас я не работаю активно, поэтому все нормально. Я абсолютно все понимаю и знаю, что похожие меры принимаются также в других странах, где страшные цифры заболевших коронавирусом. Там тоже нужно, чтобы люди — особенно молодые и среднего возраста — все соблюдали, были бдительны и берегли себя.

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