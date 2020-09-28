Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 сентябряОткрытие первого в мире ломбарда, победа Канады над СССР в Суперсерии и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
10:49 (мск), источник: Известия

«Нужны спектакли о сегодняшнем дне, а не про ундин и фей»

Танцовщица Леонор Болак — о проблемах современной хореографии, антракте длиною в год и Джульетте со сломанным ребром.

Коронавирус COVID-19
11:38 (мск)Кудрин: вторая волна COVID-19 потребует новых мер поддержки экономики
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 119 791+259 102
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
14.0927.09
Скончалось997 966+3 556
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
14.0927.09
Выздоровело22 930 309+188 094
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
14.0927.09
Источник: AFP 2020

Первая премьера Парижской оперы после карантина пройдет под фонограмму, в балете не будет массовых сцен, а билеты стоят вдвое дешевле, чем обычно. Об этом «Известиям» рассказала известная французская танцовщица, этуаль Леонор Болак. Она выйдет на сцену 2 октября в спектакле-оммаже Рудольфу Нурееву, который с 1983 по 1989 год стоял во главе балетной труппы театра.

— Нуреев был бы доволен посвященным ему спектаклем, который срежиссировала нынешний худрук Парижской оперы Орели Дюпон?

— Не сомневаюсь. Это настоящий гимн Нурееву. Мы представим его лучшие постановки, которые на протяжении десятилетий шли и идут и на нашей сцене, и во всем мире. Сейчас в его спектаклях занято новое поколение молодых танцоров, которые не застали при жизни Рудольфа, но наши педагоги работали с ним.

— В чем причина успеха его балетов, которые остаются основой репертуара Парижской оперы и всегда собирают полные залы?

— Нуреев — целая эпоха в нашей балетной истории, которая продолжается. Прежде всего его постановки очень эффектны.

Он привнес новые моменты в классику, вывел на первый план мужские партии. Усилил драматическую ноту спектаклей, которые перестали, как, например, «Щелкунчик», быть слишком сентиментальными.

Его хореография вызывает более сильные эмоции, чем другие академические постановки. Исполнять нуреевские балеты трудно, но танцовщикам нравится этот вызов.

— С какими чувствами вы ждете этого события?

— Волнуюсь, переживаю, горю нетерпением. Надеюсь, ничто в последний момент нам не помешает. Танцовщики возбуждены и нервничают, как звери перед тем, как откроют клетку и выпустят их на арену. Возвращения балета с огромным нетерпением ждет и публика.

Читайте также
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

— Артисты около года не выходили на парижскую сцену: в ноябре-декабре 2019-го спектакли сорвали забастовки, потом разразилась эпидемия. В результате пришлось отменить около 160 балетов и опер. Когда вы приступили к репетициям в театре?

— В начале сентября. До этого старались поддерживать форму в домашних условиях, что было крайне тяжело. Сейчас она постепенно возвращается, и к премьере, надеюсь, мы будем готовы.

— Дирекция приняла все меры предосторожности?

— Мы репетируем небольшими группами, не снимаем маски, постоянно проходим тестирование, по возможности соблюдаем дистанцию. В программе только дуэты и сольные танцы.

— Число мест в зрительном зале будет ограничено?

— Этот вопрос, который касается всех французских театров, решает не наша дирекция, а правительство. У нас не будет оркестра, выступим под фонограмму. Это связано с тем, что оркестровую яму закроет сцена с помостом, потому что на главной сцене продолжаются работы. Спектакль идет полтора часа без антракта. Не знаю, будет ли открыт буфет.

— На сайте Парижской оперы пока остаются билеты на 10 спектаклей Нуреева, которые пройдут в октябре, несмотря на то, что самые дорогие стоят €90 — в два раза дешевле, чем обычно. Вас это не удивляет?

— Насколько мне известно, большинство билетов уже разошлось, да и в продажу они поступили относительно недавно. Так или иначе мы рады вернуться к публике, которая придет, несмотря на пандемию.

— Когда вы сами выступали в последний раз?

— В марте 2020 года на наших гастролях в Японии. В Париже в декабре прошлого года я должна была выступать в «Баядерке» — опять-таки в нуреевской редакции. Но спектакль отменили из-за забастовки. Получается, что в последний раз я танцевала в Париже ровно год назад.

— Как вы переживаете пандемию, которая снова набирает обороты?

— Уговариваю себя не зацикливаться на COVID-19, настраиваюсь на оптимистическую волну. Не унываю, занимаюсь разными делами.

Как ни странно, нам стало психологически труднее после окончания карантина: артисты сразу не могли вернуться на сцену. Оставались в неведении, гадали, что нас ждет. Все это действовало удручающе.

Сама я нашла себе занятия: на разных онлайн-платформах давала уроки танцев, в том числе и для балетной школы, в которой отменили занятия. Продолжаю помогать ассоциации «Что может сделать танец», которая занимается кенийскими детьми.

— Какой сегодня ваш главный проект?

— Танцевать. Мне нравится поочередно выступать в академическом, неоклассическом и современном балетах, но больше всего скучаю по классике. Скоро вернусь к репетициям той же «Баядерки», премьера которой намечена на декабрь.

Читайте также
Большой театр откроет новый сезон оперой «Дон Карлос»

— Джордж Баланчин говорил, что балетоманы всего мира делятся на тех, кто предпочитает «Лебединое озеро» или «Спящую красавицу», которую сам он любил больше. А ваш выбор?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что 2 октября я впервые станцую «Спящую». А вот в «Лебедином», напротив, выступала часто и возведена в ранг этуали именно после этого спектакля в нуреевской редакции. Поэтому с особым трепетом отношусь к Одетте-Одилии. Так или иначе из всех балетов больше всего люблю те, музыку к которым написал Чайковский.

— Не стареют ли великие балеты? Некоторые поставщики и критики призывают стряхнуть с них вековую пыль.

— Мне хотелось бы, чтобы современные хореографы сами сочиняли балеты в классическом стиле. Только нужны спектакли, которые говорят о сегодняшнем дне, а не рассказывают бесконечные истории принцев и принцесс, ундин и фей. Поэтому мне очень нравятся балеты Кристофера Уилдона.

— Какой вы представляете на сцене Ольгу в балете Джона Кранко «Онегин»?

— Юной ветреной особой, которая хочет нравиться мужчинам. Она делает это с обезоруживающей наивностью, не осознавая, что причиняет боль возлюбленному. По-моему, персонаж Ольги актуален и в наши дни. (Смеется.).

— А как с Татьяной?

— Мечтаю исполнить ее партию. Пока не сложилось, но именно она моя любимая героиня.

— Что отличает русскую Терпсихору от французской?

— Три года назад в Большом театре я исполняла дуэт из «Ромео и Джульетты» с этуалью Юго Маршаном, который тогда стал лауреатом «Бенуа де ла Данс». Выступала и в Мариинском театре на гала-концерте.

У наших балетных школ разная манера интерпретации. В русском балете больше лиризма, возвышенных чувств, выразительности в движении рук.

Сегодня благодаря видео мы смотрим лучшие спектакли разных стран. Меня поразила прима Большого театра Ольга Смирнова в «Бриллиантах» и «Даме с камелиями». Я не копирую русских балерин, но они помогают мне найти что-то новое. В России по-прежнему главная любовь — классический балет, основы которого заложил Мариус Петипа. Кстати, главный репетиционный зал, который находится под самой крышей Оперы Гарнье, назван его именем.

— «Я всегда любил танцевать, даже без публики», — говорит ваш постоянный партнер, этуаль Жермен Луве. Разве это не скучно?

Новость
Как выглядят феминистки и их мужья

— Совсем нет. Я сама обожаю танцевать в репетиционном зале, где меня видят только педагог и партнер. Время от времени танцую в своей квартире. Нет, под душем не рискую — слишком опасно, и к тому же он у меня совсем крошечный.

— Иногда считают, что нынешние артисты балета — настоящие атлеты, они менее артистичны, чем предыдущее поколение. Так ли это?

— Надеюсь, что нет. Действительно делается определенный упор на атлетизм, который очень важен. Но не сам по себе, а исключительно в артистических целях.

— Французский зритель, как и русский, по-прежнему предпочитает балетную классику?

— Она всегда собирает полные залы, публика хранит верность «Лебединому». Как артистка и как зрительница сама я предпочитаю нарративные балеты с сюжетом, которые часто основаны на известном литературном произведении, скажем те же «Евгений Онегин» или «Дама с камелиями». Их персонажи созданы большими писателями, поэтому и на сцене смотрятся интереснее. Будь я хореографом, я бы поставила известный роман «Орельен» Луи Арагона, посвященный Франции прошлого века в эпоху между двух мировых войн.

— Искусство балета по-прежнему требует жертв?

— Я иду не на жертвы, а занимаюсь любимым делом. Однажды мне пришлось танцевать в «Ромео и Джульетте» со сломанным ребром. Моей жизни ничто не угрожало, но никогда мне не было так больно, хотя у танцовщиц высокий порог терпимости.

Справка «Известий»

Леонор Болак начала заниматься балетом в четыре года. Первый конкурс выиграла в 11 лет. Выпускница престижной балетной школы Парижской оперы. Помимо постановок Рудольфа Нуреева танцевала в спектаклях Джорджа Баланчина, Сергея Лифаря, Пьера Лакотта, Уильяма Форсайта, Джона Ноймайера, Джерома Роббинса, Кристофера Уилдона, Пины Бауш и других известных хореографов.

 «Нужны спектакли о сегодняшнем дне, а не про ундин и фей»
Самый главный режиссер: судьба Георгия Товстоногова на сцене и в жизни
В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев COVID
Азербайджан сделал предупреждение Армении по поводу обстрелов
Курс доллара достиг 79 рублей впервые со 2 апреля
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов
Что стало с забытыми дачами глав СССР в Абхазии
Названы самые красивые деревни России (фото)
Эксперты назвали опасность дешевых «умных» часов
Hi-Tech
Как выглядит «пустынный воин» в стиле «Безумного Макса» Первые модели появятся на дорогах уже скоро
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Кино
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия Телеведущий прокомментировал список в эфире шоу «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Дети
Кристина Орбакайте с дочерью и мужем уехали в Нью-Йорк (фото) Певица поделилась впечатлениями
Леди
Новая возлюбленная Прилучного снялась в откровенной фотосессии Мирослава Карпович поделилась пикантным кадром.
Новости партнеров
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Россия сдержала тарифы
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
Самые известные еврейки среди звезд России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь