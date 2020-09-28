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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) выявила признаки, которые позволяют говорить о начале второй волны пандемии COVID-19 в России, сообщил РИА Новости первый замдиректора научного института Андрей Юрченко.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
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5905
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25.09
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27.09
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15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
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18.09
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Выздоровело945 920+2 702
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16.09
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15.0928.09
Инфицировано33 130 914+260 283
15.09
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16.09
306461
17.09
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23.09
278484
24.09
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27.09
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28.09
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Скончалось998 145+3 611
15.09
4449
16.09
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17.09
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15.0928.09
Выздоровело22 940 351+191 188
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
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21.09
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22.09
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23.09
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24.09
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27.09
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15.0928.09
Источник: РИА Новости

«Фактически повторная пандемия коронавирусной инфекции началась уже некоторое время назад — последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости как один из признаков. Однако ориентируемся в первую очередь по совокупности косвенных параметров, а также показателям смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа», — рассказал ученый.

Он пояснил, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о «второй волне» может говорить скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие признаки.

Известный российский вирусолог Сергей Нетесов, по словам Юрченко, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября.

При этом главный критерий ее начала — подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.
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«То же самое подтверждает математическое моделирование с помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна… Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор», — сказал Юрченко.

Ссылаясь на научные исследования, ученый сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в Новосибирской области, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3−4 человека, число инфицированных должно быть не менее 1000−1300 человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб.

В то же время специалист пояснил, что на официальную статистику может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а также изменение в симптоматике — из-за отсутствия отделяемого со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-диагностики.

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