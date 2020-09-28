Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России

«Фактически повторная пандемия коронавирусной инфекции началась уже некоторое время назад — последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости как один из признаков. Однако ориентируемся в первую очередь по совокупности косвенных параметров, а также показателям смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа», — рассказал ученый.
Он пояснил, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о «второй волне» может говорить скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие признаки.
Известный российский вирусолог Сергей Нетесов, по словам Юрченко, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября.
При этом главный критерий ее начала — подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.
«То же самое подтверждает математическое моделирование с помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна… Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор», — сказал Юрченко.
Ссылаясь на научные исследования, ученый сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в Новосибирской области, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3−4 человека, число инфицированных должно быть не менее 1000−1300 человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб.
В то же время специалист пояснил, что на официальную статистику может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а также изменение в симптоматике — из-за отсутствия отделяемого со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-диагностики.