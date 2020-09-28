13:19 (мск), источник: РИА Новости
Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в
Ее последний альбом «Folklore» в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку (девять недель спустя после релиза), и в результате суммарно, вместе с другими своими пластинками, она лидирует в чарте уже 47 недель.
Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон, которая в общей сложности (с четырьмя разными альбомами) удерживала первое место в течение 46 недель.
В списке лидеров хитпарада Billboard 200 Тейлор Свифт опережают теперь только мужчины, так The Beatles занимали первую строчку 132 недели (с 19 альбомами), Элвис Пресли — 67 недель, Гарт Брукс — 52, а Майкл Джексон — 51 неделю.
В начале месяца альбом «Folklore» Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд. Ранее, в 2016 году, рэперу Drake удалось задержаться на вершине чарта на 13 недель с альбомом «Views».