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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Песков напомнил гражданам о необходимости соблюдать масочный режим

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — В России растет количество зараженных коронавирусом, бороться с эпидемией должны не только оперативные штабы, но и сами люди, выполняя предписания, в том числе по ношению масок и перчаток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

Он считает, что граждане «должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания».

На вопрос, нужно ли другим регионам следовать примеру Москвы заново вводить ограничения, он ответил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная.

«Здесь губернаторы должны и они, собственно, и действуют, исходя из ситуации на земле. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют», — отметил Песков.

За минувшие сутки, по официальным данным, в России выявили 8 135 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии их выявлено 1 159 573. В Москве за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2217 человек.

В связи с ростом заболеваемости с середины сентября в Москве призвали людей из группы риска минимизировать посещение общественных мест и транспорта, ужесточили контроль за масочным режимом и начали переводить офисных работников на удаленку.

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