Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее

По сообщению администрации, состоялся телефонный разговор Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
«Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — приводит пресс-служба слова президента РФ в ответ на призыв Мун Чжэ Ина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений.
Как сообщает администрация, южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции «9 мостов», которое продолжается, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
Он также призвал российского коллегу приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.