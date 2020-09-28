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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает пресс служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 137 748+264 000
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
28.09
259102
15.0928.09
Скончалось998 372+3 781
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
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26.09
5746
27.09
5414
28.09
3556
15.0928.09
Выздоровело22 952 164+200 164
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
28.09
188094
15.0928.09
Источник: РИА Новости

«Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников», — приводит пресс-служба слова Кравцова.

Он отметил, что в Роспотребнадзоре эту динамику называют «незначительной», она «не выходит за рамки сезонной заболеваемости».
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Министр добавил, что случаи заболевания коронавирусом выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.

Сергей Кравцов заявил, что речи о массовом переходе на дистанционное обучение, как весной, сейчас не идет.

«Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании по поводу эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения и Роспотребнадзора», — сообщает пресс-служба министерства.

На карантин по гриппу закрыто 111 школ в РФ, заявил министр.

«Он добавил, что, по данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы», — сообщает пресс-служба со ссылкой на министра.

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