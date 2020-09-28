15:29 (мск), источник: РИА Новости
Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин
«Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников», — приводит
Министр добавил, что случаи заболевания коронавирусом выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.
Сергей Кравцов заявил, что речи о массовом переходе на дистанционное обучение, как весной, сейчас не идет.
«Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании по поводу эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения и Роспотребнадзора», — сообщает
На карантин по гриппу закрыто 111 школ в РФ, заявил министр.
«Он добавил, что, по данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы», — сообщает