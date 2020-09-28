15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит живописное розовое озеро на Алтае (видео)
Его цвет меняется в зависимости от погоды.
В западной части Кулундинской равнины на Алтае, недалеко от Славгорода, есть удивительное соленое озеро Бурлинское. Соль здесь добывают с 18 века, но это далеко не главная причина, почему озеро стало популярным среди туристов.
Дело в том, что с наступлением лета вода в Бурлинском окрашивается в розовый цвет, причем, чем жарче стоит погода, тем насыщеннее она становится. Это происходит благодаря живущим в озере рачкам, которые под воздействием солнечного света выделяют особый розовый пигмент. Цвет озера может варьироваться от нежно розового до насыщенного красного.
Необычный цвет воды привлекает к озеру туристов, которые спешат сделать на его фоне яркие снимки.
Екатерина Гура