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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит живописное розовое озеро на Алтае (видео)

Его цвет меняется в зависимости от погоды.

В западной части Кулундинской равнины на Алтае, недалеко от Славгорода, есть удивительное соленое озеро Бурлинское. Соль здесь добывают с 18 века, но это далеко не главная причина, почему озеро стало популярным среди туристов.

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Дело в том, что с наступлением лета вода в Бурлинском окрашивается в розовый цвет, причем, чем жарче стоит погода, тем насыщеннее она становится. Это происходит благодаря живущим в озере рачкам, которые под воздействием солнечного света выделяют особый розовый пигмент. Цвет озера может варьироваться от нежно розового до насыщенного красного.

Необычный цвет воды привлекает к озеру туристов, которые спешат сделать на его фоне яркие снимки.

Екатерина Гура

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