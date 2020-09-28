ВОЗ: второго всероссийского карантина можно избежать

«У России невероятные возможности тестирования. То есть теперь мы не должны сразу думать о немедленном введении общенационального карантина — надо действовать локально», — сказал Клюге.
Он добавил, что февральская ситуация, когда больницы были переполнены, не повторится, поскольку теперь мировое сообщество имеет представление о скорости распространения вируса.
Также, по словам Клюге, наблюдаемый прирост нельзя однозначно считать второй волной. «Я сказал “вторая волна”, но можно смотреть на это как на продолжение первой волны. В
Как следует из данных опроса RNC Pharma и «Доктор на работе», большинство российских врачей (57%) считают, что медучреждения не справятся со второй волной коронавируса. Позитивно оценивают ситуацию в основном респонденты из Москвы и
Вместе с тем в выходные в разных городах страны прошли пикеты «Заплатите за COVID». В них приняли участие медработники, которые так и не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.