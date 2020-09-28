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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: второго всероссийского карантина можно избежать

Несмотря на увеличение числа заразившихся коронавирусом COVID-19, России может не понадобиться повторное введение общенационального карантина, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС. Тем не менее, по его словам, снижение заболеваемости в апреле-июне наблюдалось из-за строгого карантина.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
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Скончалось20 385+61
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Выздоровело945 920+2 702
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Инфицировано33 153 664+250 524
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Скончалось998 674+3 484
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Выздоровело22 961 150+196 188
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«У России невероятные возможности тестирования. То есть теперь мы не должны сразу думать о немедленном введении общенационального карантина — надо действовать локально», — сказал Клюге.

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Он добавил, что февральская ситуация, когда больницы были переполнены, не повторится, поскольку теперь мировое сообщество имеет представление о скорости распространения вируса.

Также, по словам Клюге, наблюдаемый прирост нельзя однозначно считать второй волной. «Я сказал “вторая волна”, но можно смотреть на это как на продолжение первой волны. В апреле-июне мы наблюдали снижение, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, поэтому, когда карантин заканчивается, вирус возвращается», — уточнил он.

Как следует из данных опроса RNC Pharma и «Доктор на работе», большинство российских врачей (57%) считают, что медучреждения не справятся со второй волной коронавируса. Позитивно оценивают ситуацию в основном респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня в России впервые с июня было выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19.

Вместе с тем в выходные в разных городах страны прошли пикеты «Заплатите за COVID». В них приняли участие медработники, которые так и не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

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