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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ирландцу может грозить год тюрьмы за надпись на стене Колизея

Турист решил нацарапать на памятнике свои инициалы.

Источник: AP 2020

32-летний турист из Ирландии был арестован в Риме за то, что вырезал свои инициалы высотой около 6 сантиметров на колонне на первом уровне амфитеатра Колизей. За этим занятием его поймали сотрудниками Службы безопасности археологического парка, которые и вызвали полицию.

Мужчине предъявили обвинение в порче имущества, имеющего историческое и культурное значение, сообщает La Repubblica.

По итальянским законам за такой «след в истории» ирландцу может грозить от 1 года тюрьмы или штраф в размере от 2 тысяч евро.

Напомним, что в 2014 году 42-летний турист из России был оштрафован на 20 тысяч евро и приговорен к четырем годам условного заключения после того, как острым камнем вырезал на стене Колизея гигантскую 25-сантиметровую букву К.

А в марте 2015 года полиция поймала 21-летнюю и 25-летнюю американок, которые монетой пытались нацарапать свои имена на стене амфитеатра и сделать на их фоне селфи.

Екатерина Гура

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