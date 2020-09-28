17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ирландцу может грозить год тюрьмы за надпись на стене Колизея
Турист решил нацарапать на памятнике свои инициалы.
32-летний турист из Ирландии был арестован в Риме за то, что вырезал свои инициалы высотой около 6 сантиметров на колонне на первом уровне амфитеатра Колизей. За этим занятием его поймали сотрудниками Службы безопасности археологического парка, которые и вызвали полицию.
Мужчине предъявили обвинение в порче имущества, имеющего историческое и культурное значение, сообщает La Repubblica.
Напомним, что в 2014 году 42-летний турист из России был оштрафован на 20 тысяч евро и приговорен к четырем годам условного заключения после того, как острым камнем вырезал на стене Колизея гигантскую 25-сантиметровую букву К.
А в марте 2015 года полиция поймала 21-летнюю и 25-летнюю американок, которые монетой пытались нацарапать свои имена на стене амфитеатра и сделать на их фоне селфи.
Екатерина Гура