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18:55 (мск), источник: РИА Новости

В мире доказано не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 156 812+237 325
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
28.09
259102
15.0928.09
Скончалось998 696+3 344
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
28.09
3556
15.0928.09
Выздоровело22 961 436+191 270
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
28.09
188094
15.0928.09
Источник: РИА Новости

«Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди… с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, можно ли второй раз заболеть COVID-19.

При этом она подчеркнула, что прошло «не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение». «На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае, главное сегодня для каждого — не заболеть», — добавила Попова.

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