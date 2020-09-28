В мире доказано не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19

«Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди… с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, можно ли второй раз заболеть COVID-19.
При этом она подчеркнула, что прошло «не так много времени от того момента, когда мы узнали этот вирус и когда он получил такое широкое распространение». «На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае, главное сегодня для каждого — не заболеть», — добавила Попова.