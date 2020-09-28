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18:19 (мск), источник: РБК

Попова не увидела необходимости в новых ограничениях из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора считает, что в условиях пандемии можно безопасно организовать работу и учебу. Главное при этом — соблюдать правила защиты от коронавируса, и «тогда ничего плохого не произойдет».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
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Скончалось20 385+61
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Выздоровело945 920+2 702
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Инфицировано33 156 812+237 325
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Выздоровело22 961 436+191 270
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Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас нет, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам Поповой, по сравнению с началом года ситуация изменилась. «Сейчас мы понимаем патогенез. Мы понимаем, что происходит в организме. Мы понимаем эпидемиологию, пути передачи и что нужно делать, чтобы не заболеть», — отметила она.

Специалисты проводят исследования, знают, как лечить заболевание и бороться с ним, кроме того, в России появилась вакцина, заявила Попова. «Эти знания позволяют реагировать и вести себя по-другому. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы, ничего не закрывая, не ограничивая, не останавливая, предотвратить распространение», — сказала глава Роспотребнадзора.

Кроме того, в России есть коечный фонд, страна готова обеспечить граждан лекарствами, масками и антисептиками, добавила Попова. По ее словам, в условиях пандемии можно безопасно организовать рабочий и учебный процессы. Главное при этом — соблюдать правила, и «тогда ничего плохого не произойдет». «Главная задача каждого — не ждать, когда все переболеют, а самому не заболеть», — считает она.

Увеличение числа заболевших Попова связала с тем, что у вируса формируется сезонность.

Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формируется сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора
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На показатель влияют и другие причины, в том числе то, что люди возвращаются из отпусков и выходят на работу.

В России на протяжении двух недель растет ежедневное число заболевших COVID-19. 28 сентября в стране впервые с середины июня подтвердили более 8 тыс. новых случаев инфицирования. В Москве за последние сутки выявили 2217 зараженных — это максимум почти за четыре месяца.

В Кремле эти данные назвали «предметом особого внимания» и призвали граждан позаботиться о своей безопасности. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются вводить новые ограничения в стране. В Москве все же приняли ряд мер: людям из группы риска, в том числе пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали перейти на режим самоизоляции, а работодателям посоветовали перевести сотрудников на удаленку.

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