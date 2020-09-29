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05:37 (мск), источник: Forbes

Больше половины российских врачей заявили о неготовности медучреждений ко второй волне COVID-19

Большинство российских врачей считают, что медучреждения не справятся со второй волной эпидемии коронавируса. Треть из них уверены, что в критической ситуации их «опять будут бросать на амбразуру».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:23 MSK, 29.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 279 488+285 275
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
28.09
259102
15.0928.09
Скончалось1 000 825+4 143
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
28.09
3556
15.0928.09
Выздоровело23 064 260+213 902
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
28.09
188094
15.0928.09
Источник: Агентство «Москва»

Больше половины (57%) российских врачей, принявших участие в опросе RNC Pharma и «Доктор на работе», считают, что медучреждения не справятся с нагрузкой, которую может вызвать вторая волна коронавирусной инфекции. Результаты опроса публикует «Медвестник».

В том, что российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне, уверены лишь 11% опрошенных. При этом доктора в Москве и Петербурге оценивают ситуацию позитивнее: 19% из них верят, что медучреждения выстоят вторую волну COVID-19. В других регионах России о полной готовности говорят только 8% врачей.

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Около трети респондентов в столице и регионах считают, что, несмотря на отдельные недоработки, готовность медучреждений к эпидемии в целом высокая. Однако больше трети их коллег уверены, что в критической ситуации их «опять будут бросать на амбразуру».

К проблемам отечественной системы здравоохранения респонденты отнесли дефицит врачей и младшего медицинского персонала, нехватку средств индивидуальной защиты и тот факт, что обещанные докторам стимулирующие выплаты за борьбу с инфекцией доходят до них не в полном объеме.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что не видит необходимости вводить новые ограничительные меры в России, и заверила, что органы здравоохранения знают, как предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Утром 28 сентября оперативный штаб сообщил о 8135 новых зараженных коронавирусом в России за последние сутки. Ежедневный прирост инфицированных превысил 8000 впервые после 16 июня. В Москве зафиксировали 2217 новых заражений. Меньше чем за неделю прирост заболевших COVID-19 москвичей ускорился более чем в два раза.

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