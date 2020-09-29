Больше половины российских врачей заявили о неготовности медучреждений ко второй волне COVID-19

Больше половины (57%) российских врачей, принявших участие в опросе RNC Pharma и «Доктор на работе», считают, что медучреждения не справятся с нагрузкой, которую может вызвать вторая волна коронавирусной инфекции. Результаты опроса публикует «Медвестник».
В том, что российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне, уверены лишь 11% опрошенных. При этом доктора в Москве и Петербурге оценивают ситуацию позитивнее: 19% из них верят, что медучреждения выстоят вторую волну COVID-19. В других регионах России о полной готовности говорят только 8% врачей.
Около трети респондентов в столице и регионах считают, что, несмотря на отдельные недоработки, готовность медучреждений к эпидемии в целом высокая. Однако больше трети их коллег уверены, что в критической ситуации их «опять будут бросать на амбразуру».
К проблемам отечественной системы здравоохранения респонденты отнесли дефицит врачей и младшего медицинского персонала, нехватку средств индивидуальной защиты и тот факт, что обещанные докторам стимулирующие выплаты за борьбу с инфекцией доходят до них не в полном объеме.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что не видит необходимости вводить новые ограничительные меры в России, и заверила, что органы здравоохранения знают, как предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Утром 28 сентября оперативный штаб сообщил о 8135 новых зараженных коронавирусом в России за последние сутки. Ежедневный прирост инфицированных превысил 8000 впервые после 16 июня. В Москве зафиксировали 2217 новых заражений. Меньше чем за неделю прирост заболевших COVID-19 москвичей ускорился более чем в два раза.