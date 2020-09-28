Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России, которое проходит по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения в связи с коронавирусом в России не нужно, если все будут соблюдать санитарные требования. Также директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравохранения Ханс Клюге заявил, что Россия может избежать введения общенационального карантина.
С 28 сентября в Москве снова действует режим изоляции для людей старше 65 лет. Департамент транспорта усилил контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в метро. Сегодня, 28 сентября, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 8 тыс. впервые с июня.