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21:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений

Президент России Владимир Путин призвал соблюдать меры по борьбе с коронавирусом COVID-19. По его словам, в противном случае могут быть необходимы «весьма чувствительные для экономики и обременительные для людей» ограничения, аналогичные тем, которые вводились весной.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 213 739+283 006
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
28.09
259102
15.0928.09
Скончалось999 202+3 752
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
28.09
3556
15.0928.09
Выздоровело22 972 682+190 446
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
28.09
188094
15.0928.09
Источник: AP 2020

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России, которое проходит по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений.
Владимир Путин
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Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения в связи с коронавирусом в России не нужно, если все будут соблюдать санитарные требования. Также директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравохранения Ханс Клюге заявил, что Россия может избежать введения общенационального карантина.

С 28 сентября в Москве снова действует режим изоляции для людей старше 65 лет. Департамент транспорта усилил контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в метро. Сегодня, 28 сентября, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 8 тыс. впервые с июня.

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