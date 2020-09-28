22:31 (мск), источник: Daily Storm
В России могут на год продлить введенные из-за коронавируса льготы
Законопроекты уже разработаны рабочей группой Госсовета «Государственное и муниципальное управление» и правительством.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал продлить на 2021 год налоговые и финансовые льготы, которые ввели
«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», — заявил Собянин. Он предложил принять подобное решение для контрактной системы в сфере гозакупок, а именно относительно федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сергей Собянин также призвал ввести мораторий на
Поскольку сейчас мы находимся в сложных условиях выхода из пандемии, мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы
два-тригода сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точными и взвешенными.
Ранее Сергей Собянин
Соблюдающим домашний режим москвичам будут бесплатно доставлять лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Об аналогичных мерах 26 сентября объявили и власти Московской области.
В России за последние сутки выявили 8135 новых случаев COVID-19 — это первый раз с 16 июня, когда показатель превышает восемь тысяч. За последние 24 часа умер 61 больной. В настоящее время в стране болеют коронавирусной инфекцией 193 268 человек. За сутки полностью выздоровели 2702 пациента. Всего выписано 945 920 человек. Общая доля вылечившихся составила 81,5% от всех заразившихся.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 2217 больных. За столицей следуют
Виктория Розова