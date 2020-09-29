00:23 (мск), источник: Коммерсантъ
В Москве за сутки умерли 23 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 23 пациента с коронавирусом, сообщается в
На утро 28 сентября в Москве было зарегистрировано 287 993 случаев заражения коронавируса. За последние сутки их число выросло на 2217. Число летальных исходов составляло 5180, количество выздоровевших — 246 074.
В России впервые с 16 июня было зарегистрировано более 8 тыс. заболевших — 8135. Общее число заразившихся достигло 1 159 573. Умер за сутки 61 человек, за все время — 20 385 пациентов. Выздоровели за сутки 2702 человека, общее число вылечившихся достигло 945 920.
Напомним, в Москве с 28 сентября люди старше 65 лет снова снова должны соблюдать режим самоизоляции. Работодателям рекомендуется переводить таких сотрудников на дистанционную работу. В городе продолжает действовать масочный и перчаточный режим при посещении общественных мест и в транспорте.