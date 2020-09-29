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00:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве за сутки умерли 23 человека с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 23 пациента с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы. Последний раз более 20 летальных исходов было зарегистрировано 15 июля. Общее число умерших в столице достигло 5203.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:23 MSK, 29.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
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5670
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26.09
7523
27.09
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28.09
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15.0928.09
Скончалось20 385+61
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150
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132
17.09
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18.09
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169
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99
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61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
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Инфицировано33 236 052+286 645
15.09
278925
16.09
306461
17.09
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Скончалось999 629+3 971
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Выздоровело22 979 469+191 670
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27.09
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28.09
188094
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Источник: Reuters

На утро 28 сентября в Москве было зарегистрировано 287 993 случаев заражения коронавируса. За последние сутки их число выросло на 2217. Число летальных исходов составляло 5180, количество выздоровевших — 246 074.

В России впервые с 16 июня было зарегистрировано более 8 тыс. заболевших — 8135. Общее число заразившихся достигло 1 159 573. Умер за сутки 61 человек, за все время — 20 385 пациентов. Выздоровели за сутки 2702 человека, общее число вылечившихся достигло 945 920.

Напомним, в Москве с 28 сентября люди старше 65 лет снова снова должны соблюдать режим самоизоляции. Работодателям рекомендуется переводить таких сотрудников на дистанционную работу. В городе продолжает действовать масочный и перчаточный режим при посещении общественных мест и в транспорте.

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