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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:23 MSK, 29.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 353 615+275 078
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
28.09
259102
15.0928.09
Скончалось1 001 646+3 909
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
28.09
3556
15.0928.09
Выздоровело23 151 081+224 799
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
28.09
188094
15.0928.09
Источник: РИА Новости

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — сказал Тавадян.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан.

Тавадян уверен, что именно такой показатель нужен для их эффективности.

За все время пандемии коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек.

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