07:29 (мск), источник: РИА Новости
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через
«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через
Тавадян уверен, что именно такой показатель нужен для их эффективности.
За все время пандемии коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек.