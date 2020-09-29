Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
08:14 (мск), источник: Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили в Минтруде 29 сентября.

Источник: AP 2020

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет была установлена в 2020 году, на инициативу выделили 170 млрд рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются более 3,8 млн детей.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

На эти цели планируется выделить еще 95 млрд рублей.
Читайте также
Росстат: число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки малоимущих семей с детьми и увеличить пособия.

24 сентября эксперты ВШЭ рассказали «Известиям», что для борьбы с бедностью в России необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7−16 лет. Кроме того, минимальный размер оплаты труда специалисты предложили отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2−3% выше инфляции. Это позволило бы выполнить указ президента о снижении вдвое численности бедных в стране к 2030 году, а также сократить расходы бюджета. В Минтруде согласились с позицией экспертов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Осенняя комплекция: россияне скупают маски, перчатки, имбирь и лимон
Невыносимая тяжесть: наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить
Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
В списке богатейших россиян сменился лидер
Штурман Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»
Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха
В России могут на год продлить введенные из-за COVID-19 льготы
Здоровье
Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта Не только асимметрия лица и нарушения речи выступают симптомами.
Hi-Tech
Как выглядят новые отделения «Сбера» (первые фото) Банк запустил креативное пространство внутри обычной точки обслуживания клиентов
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 388
Движение вперед 365
Собачьи бега цивилизации 213
Уже много лет не могут определиться с выбором. 151
Кино
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады» Актер рассказал об отношении к культовому сериалу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Семейное обучение. 372
Американская королева – 2 351
Электрические и не только помощники по хозяйству. 243
Уже руки опускаются... 130
Леди
Новая возлюбленная Прилучного снялась в откровенной фотосессии Мирослава Карпович поделилась пикантным кадром.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь