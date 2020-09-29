Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.
«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье», — написал Мэр Москвы.
Во время каникул не будет дистанционных занятий. Школьники смогут самостоятельно повторять материал или изучать новые темы в «Московской электронной школе». Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.
Из-за эпидемиологической обстановки в Москве с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим. Работодателям также рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.
В общественных местах необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
В столице уже начали делать прививки от коронавирусной инфекции. В первую очередь добровольную вакцинацию проходят медики, которые ежедневно контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций.
Москвичи также могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.
Медики рекомендуют не пренебрегать и прививкой от гриппа. В сентябре началась масштабная вакцинация, бесплатно привиться можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в пунктах мобильной вакцинации.