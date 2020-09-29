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09:14 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Будут закрыты также учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 29.09
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Инфицировано33 353 614+271 889
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Выздоровело23 151 117+224 221
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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одновременно и продлятся две недели — с 5 по 18 октября. Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

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«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье», — написал Мэр Москвы.

Во время каникул не будет дистанционных занятий. Школьники смогут самостоятельно повторять материал или изучать новые темы в «Московской электронной школе». Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.

Из-за эпидемиологической обстановки в Москве с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим. Работодателям также рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

В общественных местах необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В столице уже начали делать прививки от коронавирусной инфекции. В первую очередь добровольную вакцинацию проходят медики, которые ежедневно контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций.

Москвичи также могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.

Медики рекомендуют не пренебрегать и прививкой от гриппа. В сентябре началась масштабная вакцинация, бесплатно привиться можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в пунктах мобильной вакцинации.

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