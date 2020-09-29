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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Юрий Башмет заразился коронавирусом

Народный артист СССР дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

Коронавирус COVID-19
11:22 (мск)В России второй день подряд выявили более 8 тыс. заразившихся коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 29.09
Инфицировано1 167 805+8 232
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Источник: РИА "Новости"

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В начале октября в Санкт-Петербургской филармонии и московском концертном зале «Зарядье» должны были пройти концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра с участием Юрия Башмета. Из-за его болезни дирижировать на этих концертах будет эквадорец Фредди Кадена.

28 сентября в России за сутки выявили 8135 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 16 июня. Общее число заразившихся в стране достигло 1 159 573. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, занято 89% коек, которые были развернуты для пациентов с COVID-19.

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