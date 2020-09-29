Юрий Башмет заразился коронавирусом

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — передает ТАСС сообщение
В начале октября в
28 сентября в России за сутки выявили 8135 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 16 июня. Общее число заразившихся в стране достигло 1 159 573. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, занято 89% коек, которые были развернуты для пациентов с COVID-19.