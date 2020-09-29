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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали самые смешные снимки домашних животных

Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Жюри конкурса Comedy Pet Photography Awards отобрало 40 самых забавных фотографий кошек, собак, лошадей, кроликов и других питомцев среди тысяч снимков, присланных на конкурс в 2020 году со всего мира.

Чтобы принять участие в таком конкурсе, фотографы-любители платят символический взнос, а все собранные средства идут в благотворительный фонд помощи животным. Организаторы конкурса призывают участников просто наблюдать за своими питомцами и ловить удачные моменты, а не заставлять их позировать.

Победитель конкурса, который будет назван уже вскоре, получит приз в размере 3 тысяч фунтов стерлингов (более 307 тысяч рублей).

Анна Лысенко

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