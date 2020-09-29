12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали самые смешные снимки домашних животных
Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020.
Жюри конкурса Comedy Pet Photography Awards отобрало 40 самых забавных фотографий кошек, собак, лошадей, кроликов и других питомцев среди тысяч снимков, присланных на конкурс в 2020 году со всего мира.
Чтобы принять участие в таком конкурсе,
Победитель конкурса, который будет назван уже вскоре, получит приз в размере 3 тысяч фунтов стерлингов (более 307 тысяч рублей).
Анна Лысенко