Центр Гамалеи рассказал американским медикам о вакцине «Спутник V»

В фонде рассказали, что центр «Маймонидес» входит в десятку лучших больниц США по лечению инфарктов, других сердечных заболеваний и пневмонии. В период пандемии центр был полностью перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом.
В
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500−600 пациентов. 1 октября клинические испытания российской вакцины начнутся в Белоруссии.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.