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14:05 (мск), источник: Ведомости

Центр Гамалеи рассказал американским медикам о вакцине «Спутник V»

Ученые центра имени Гамалеи, которые разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», провели онлайн-брифинг для более 100 врачей и других медработников медицинского центра «Маймонидес» из США, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Источник: РИА "Новости"

В фонде рассказали, что центр «Маймонидес» входит в десятку лучших больниц США по лечению инфарктов, других сердечных заболеваний и пневмонии. В период пандемии центр был полностью перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом.

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В пресс-службе сообщили, что российские ученые в деталях рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины от коронавируса, результатах проведенных клинических испытаний и о ходе пострегистрационных испытаний, которые проходят сейчас в Москве. Сотрудники центра Гамалеи отметили преимущества платформы вакцины на основе векторов аденовируса человека и рассказали о ее модели на основе двух вакцинаций.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500−600 пациентов. 1 октября клинические испытания российской вакцины начнутся в Белоруссии.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

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