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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Число госпитализированных с COVID-19 депутатов Госдумы увеличилось с 10 до 18

Общее число депутатов Госдумы, переболевших коронавирусом и с антителами к COVID-19, возросло до 60, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, в больницах остаются 18 парламентариев, их число за неделю увеличилось на 8.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — сказал Володин на пленарном заседании (цитата по ТАСС).

По словам спикера, депутаты по возможности размещаются в зале через одно кресло, чтобы соблюдать дистанцию. Часть структур Госдумы уйдут удаленку. Сокращается число посетителей. Володин также попросил проводить заседания комитетов и фракций в режиме видеоконференций.

В России два дня подряд выявляют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. Общее число достигло 1,17 млн. Умерли 20,55 тыс. человек.

По данным «Ъ», федеральные и столичные власти будут избегать повторного введения жестких карантинных мер, применявшихся весной этого года. Ситуация может измениться только при самом негативном сценарии — например, если в крупных городах будут выявлять 10 тыс. заболевших в сутки.

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