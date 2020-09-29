Число госпитализированных с COVID-19 депутатов Госдумы увеличилось с 10 до 18

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — сказал Володин на пленарном заседании (цитата по ТАСС).
По словам спикера, депутаты по возможности размещаются в зале через одно кресло, чтобы соблюдать дистанцию. Часть структур Госдумы уйдут удаленку. Сокращается число посетителей. Володин также попросил проводить заседания комитетов и фракций в режиме видеоконференций.
В России два дня подряд выявляют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. Общее число достигло 1,17 млн. Умерли 20,55 тыс. человек.
По данным «Ъ», федеральные и столичные власти будут избегать повторного введения жестких карантинных мер, применявшихся весной этого года. Ситуация может измениться только при самом негативном сценарии — например, если в крупных городах будут выявлять 10 тыс. заболевших в сутки.