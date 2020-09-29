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14:39 (мск), источник: Известия

Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как он примет решение поставить себе прививку [от коронавируса]", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, очевидно, что для повышения уровня безопасности необходимо поставить прививку.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности, он же сам заявил, что думает о прививке, давайте дождемся, когда он сам примет такое решение. В тайне этого мы держать не будем», — добавил Песков.

Накануне Путин провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В начале сентября Песков сообщил, что Путин сам будет принимать решение о вакцинации от коронавируса и сообщит о желании привиться, если посчитает необходимым, пишет «Газета.ру».

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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