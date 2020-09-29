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16:11 (мск), источник: Индикатор

Глобальное потепление провоцирует россиян на преступления

Ученые из Уральского федерального университета с коллегами из Португалии выяснили, что высокая температура побуждает человека совершать насильственные преступления. В то же время холода такого влияния не оказывают. Исследование опубликовано в журнале Economic Inquiry.

Источник: AP 2020

«Мы обнаружили, что увеличение числа жертв, как женщин, так и мужчин, происходит в дни со средней температурой выше +25 °С. Дело в том, что, реагируя на высокие температуры, человеческий организм производит гормоны стресса, включая адреналин, норадреналин и тестостерон. Это приводит к возбуждению нервной системы, вызывает агрессию и гнев. При низких же температурах стресс, вызванный холодом, смягчает теплая одежда, а совершению насильственных преступлений препятствуют низкая мобильность и самоизоляция людей», — рассказала одна из исследователей, доцент кафедры экономики УрФУ Ольга Попова.

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Исследование основано на анализе существующей научной литературы и данных Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности за период с 1989 по 2015 годы. Ученые выяснили, что количество насильственных преступлений увеличивается в теплое время года, что может быть связано со стрессом. Усилить влияние жары может безработица и крепкий алкоголь, которые также повышают вероятность насилия.

Авторы исследования также связали свои результаты со статистикой, которая показывает, что 70−80% серьезных насильственных преступлений и 30−40% убийств происходят в семье. А так как в выходные семья взаимодействует наиболее тесно, то уровень виктимизации повышается по сравнению с рабочими днями в три раза для женщин и в два раза для мужчин. Поэтому авторы выделили как особо подверженную риску группу женщин в возрасте от 45 до 59 лет в выходные дни.

Мы также подсчитали количество лет жизни, потерянных жертвой в результате воздействия одного жаркого дня с температурой выше +25 °С, то есть, сколько лет прожила бы жертва, если бы ее не убили. Согласно нашим результатам, женщина прожила бы еще 26,75 года, мужчина — 25,06.
Ольга Попова
доцент кафедры экономики УрФУ

По словам ученых, глобальное потепление, из-за которого температура будет подниматься и будет увеличиваться количество теплых дней, приведет к дальнейшему росту насилия и убийств. Поэтому авторы исследования рекомендуют увеличивать региональный ВВП на душу населения, предоставлять больше рабочих мест и снижать потребление крепких напитков. Это поможет снизить количество насильственных преступлений.

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