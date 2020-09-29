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16:36 (мск), источник: Известия

Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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«Конечно, маски, социальная дистанции, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы — это, безусловно, все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что… весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником», — сказал президент.

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По мнению главы государства, которое он высказал 29 сентября на совещании с правительством, врачи, власти и руководители всех уровней должны «тактично, но настойчиво» предлагать населению необходимые меры и средства защиты от коронавируса.

Также Путин указал, что необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации: он напомнил, что рост заболеваемости COVID-19 весной так же, как и сейчас, был заметнее всего в Москве.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что, если россияне не хотят возврата к весенним ограничениям, они должны жестко соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, такие как масочный режим и социальное дистанцирование.

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Путин назвал коронавирус очень опасным и тихим противником

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.

Накануне Путин сообщил, что борьба с коронавирусом еще не закончена и терять бдительность нельзя. По его данным, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место, пишет «Газета.ру».

По данным на 29 сентября, в Москве зафиксировано 2300 новых случаев COVID-19, всего по России выявили 8232 случая.

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