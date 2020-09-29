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17:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как боснийская кошка и шотландский сварщик нашли друг друга и покоряют мир

Два года назад шотландский сварщик Дин Николсон решил, что ему наскучила размеренная жизнь и работа по графику. Он собрал вещи, сел на велосипед и отправился в кругосветное путешествие, чтобы увидеть мир и познать себя.

Источник: instagram/1bike1world

Но вряд ли он в тот момент подозревал, насколько сильно изменится его жизнь, а главное — благодаря кому.

Сейчас 31-летний Дин и его кошка Нала — звезды «Инстаграма». Они встретились случайно где-то на границе Боснии и Черногории и продолжают путешествовать вместе.

Дин и Нала стали совершенно неразлучны | Источник: instagram/1bike1world
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Дин жил в небольшом городке Данбаре, который находится к востоку от Эдинбурга на побережье Северного моря. Когда он решил отправиться в свое грандиозное велопутешествие, его первым пунктом стал Амстердам. До Нидерландов с британского берега можно добраться на пароме.

Ночуя в основном в палатке, Дин проехал через Бельгию, Швейцарию, Италию и Хорватию, а затем оказался в Боснии, где и познакомился со своим будущим товарищем по путешествию.

«Это был обычный день, — рассказал он в интервью радиостанции “Би-би-си Скотленд”. — Я был на пути в Черногорию, взбирался на велосипеде на высокий холм. И тут я услышал тоненькое “мяу” где-то у себя за спиной. Она бежала за мной вверх по склону холма. Тогда я остановился, а она от меня ни на шаг. Я посадил ее в сумку на раму, чтобы ей было удобно, и решил отвезти с ближайший город, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип. Но чипа не было, а она забралась мне на плечо и уснула. И все, я понял, что она едет со мной путешествовать дальше».

Источник: instagram/1bike1world

Изначально Дин планировал как можно быстрее доехать до Таиланда, но с появлением кошки, которую он назвал Нала, поменялся и темп, и маршрут.

Источник: instagram/1bike1world

В видеоролике у себя на сайте Дин рассказывает, как они с Налой попали под дождь. Она промокла и заболела. Как раз в тот момент он понял, что путешествие не может продолжаться с изначально запланированной скоростью. Дин испугался, что может потерять Налу, и решил остановиться в хостеле на несколько дней. Там она поправилась, и они поехали дальше.

«Она научила меня не торопиться и наслаждаться моментом, — отмечает Дин. — Когда она со мной на велосипеде, ее потребности превыше всего, так что путешествие сильно замедлилось. Мы часто останавливаемся и играем. Если на пути лес — мы там играем. Еще она обожает бегать по пляжу».

Нала получила паспорт | Источник: instagram/1bike1world

Дин и Нала проехали около 16 тыс. километров вместе. Он оформил кошке паспорт, и теперь они могут ехать, куда им заблагорассудится. Ну или почти.

«Я не мог проехать с кошкой через Иран, потому что там нельзя останавливаться с животными в гостиницах. Так что этот отрезок мы пропустим. Теперь я планирую проехать через Россию весной».

Куда бы они ни приехали, везде Дина и Налу балуют вниманием. Кошечка в корзине велосипеда или на плече хозяина трогает большинство местных жителей и очень помогает наладить контакт. Из-за нее Дина даже угощали пивом бесплатно.

Нала и Дин добрались и до Грузии. Это фото из Батуми | Источник: instagram/1bike1world

Нала побывала в Албании и Греции, а затем и в Данбаре, родном городе Дина. Она каталась на фуникулере и плавала на байдарке.

У Дина и Налы более 800 тыс. подписчиков в «Инстаграме» (@1bike1world), а просмотры их видео на YouTube приносят заработки, которые идут на кошачий корм и ремонт велосипеда.

Источник: instagram/1bike1world

Уже вышли календарь с фотографиями Налы и книга про ее приключения с Дином.

«Мы планируем перезимовать в Греции, где поработаем в приютах для животных. Весной мы поедем через Россию, держа курс на Таиланд. Очень уже мне хочется исполнить свою мечту и посидеть на пляже с кокосом», — сказал Дин.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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