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16:53 (мск), источник: Известия

Мурашко назвал число привившихся от гриппа россиян

В России прививки от гриппа сделали около 25 млн человек, в регионы поступило 10 млн доз вакцины для детей и 24 млн доз для взрослых. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании российского президента Владимира Путина с правительством во вторник, 29 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день вакцина против гриппа в объеме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступила во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинированы сегодня почти 25 млн человек, в том числе почти 10 млн детей», — сказал министр.

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Мурашко добавил, что по приказу Минздрава все дети в возрасте от шести месяцев подлежат вакцинации.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России к 29 сентября прививки от гриппа сделали более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения страны. Вакцинация проводится во всех субъектах государства.

В ведомстве отметили, что с 21 по 27 сентября в стране отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ, в основном среди взрослого населения, а также детей в возрасте от семи до 14 лет.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость ОРВИ в России с 21 по 27 сентября обусловлена исключительно респираторными вирусами негриппозной этиологии, такими как вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и др.

Прививать от гриппа в Москве начали с 1 сентября. По данным мэра столицы Сергея Собянина на 17 сентября, в городе уже вакцинировали свыше 1 млн человек.

Путин 10 августа поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России, а также «до 75% лиц из групп риска».

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