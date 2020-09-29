Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
17:48 (мск), источник: Интерфакс

Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — В России начато масштабирование производства вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что первые тестовые партии вакцины от коронавируса отправлены во все регионы РФ, а в Москве от COVID-19 привиты уже более 5,5 тыс. человек.

Что касается COVID-вакцины Центра «Вектор», то она выйдет на регистрацию через три недели.

Новость
Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений

«Вакцина производства “Вектор” заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему известному институту Чумакова. Сейчас они сдают препарат на фармэкспертизу, с учетом проведения экспертизы это до трех недель», — сказал Мурашко.

В свою очередь Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения населению разницу между разработанными вакцинами от COVID-19 после того, как эти препараты будут зарегистрированы.

«Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять кому, что показано, какие вакцины, для какой возрастной группы, какие для людей с какими-то сопутствующими проблемами со здоровьем и так далее», — сказал он.

Мурашко также заявил, что первые дозы российской вакцины от коронавируса доставлены в Белоруссию.

 Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца
Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России
Армения заявила о сбитом Турцией Су-25
Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений
Аналитики назвали пять главных угроз благополучию пенсионеров
Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курил
В Сети показали самые смешные снимки домашних животных
Кошка и шотландский сварщик нашли друг друга и покорили мир
Ученые измерили точный объем материи Вселенной
Здоровье
Знаете ли вы, как избежать инфаркта? Пройдите наш небольшой тест.
Hi-Tech
Видеокарта Nvidia оказалась больше Xbox Series X (фото) К сожалению, новые гаджеты перестали уменьшаться в размерах
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 416
Движение вперед 365
Собачьи бега цивилизации 216
Уже много лет не могут определиться с выбором. 153
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Школьные каникулы 319
Будни Фетровых-3. Гуляй, Фридери! 259
Уже руки опускаются... 178
Для поднятия настоения. 116
Леди
Кудрявая Юлия Барановская стала копией Аллы Пугачевой Телеведущая примерила новый имидж
Новости партнеров
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
Рак легких можно определить по пальцам
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь