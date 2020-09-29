Путин продлил на месяц выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом

Предложение изменить принцип выплат озвучила
Президент ответил, что на ближайший месяц схему выплат менять не стоит. «Выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и действовали до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре — в Москве нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц — на октябрь — сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества», — заявил Путин.
Напомним, в субботу прошла всероссийская акция протеста врачей «Заплатите за COVID», организованная профсоюзом медиков «Действие». Пикеты медиков состоялись в Пензе, Астрахани и