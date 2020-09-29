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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин продлил на месяц выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом

Президент России Владимир Путин предложил продлить на месяц, до конца октября, действующий порядок выплат медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусом. В дальнейшем выплаты планируется устанавливать в зависимости от фактически отработанного времени.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Предложение изменить принцип выплат озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сегодня врачи получают 80 тыс. руб., средний медперсонал 50 тыс., младший 25 тыс. Эти выплаты могут быть сохранены, но они должны выплачиваться за фактически отработанное время или смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тыс., а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 руб. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата», — сказала Голикова на совещании президента с правительством.

Президент ответил, что на ближайший месяц схему выплат менять не стоит. «Выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и действовали до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре — в Москве нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц — на октябрь — сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества», — заявил Путин.

Напомним, в субботу прошла всероссийская акция протеста врачей «Заплатите за COVID», организованная профсоюзом медиков «Действие». Пикеты медиков состоялись в Пензе, Астрахани и Санкт-Петербурге. Согласованные акции прошли также во Владимире и Глазове. Врачи потребовали выплат за работу с коронавирусом.

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