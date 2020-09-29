19:36 (мск), источник: BFM.ru
Порошенко заразился коронавирусом
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.
Тест Порошенко оказался положительным. Политик отметил, что ему придется сделать перерыв в «поездке по регионам».
«За последние шесть лет я привык переносить болезни на ногах. Но эта значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!» — подчеркнул Порошенко.
Украина не входит в первую десятку по числу заражений коронавирусом среди стран мира. Всего зафиксировано 204 932 случая заражения. Около четырех тысяч человек умерли. Выздоровели более 90 тысяч.