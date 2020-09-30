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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Налоги, пенсии и выплаты военным: что изменится 1 октября

С начала октября в России изменится принцип зачета переплаты по налогам, некоторые новые социальные выплаты можно будет перечислять только на карту «Мир», а выплаты военным вырастут на 3%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

С первого дня нового месяца в России будет снято ограничение, которое раньше разрешало зачитывать переплату по налогам только в счет налога того же вида, то есть, по федеральному — только в счет федерального, по региональному — в счет регионального и так далее. Кроме того, возврат налога теперь будет возможен только в том случае, если у плательщика нет недоимок по любым налогам и соответствующим штрафам и пеням. Раньше это ограничение действовало только на тот же вид налога.

Страхование вкладов

C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.

Максимальная сумма возмещения для этих категорий будет аналогична действующей для физлиц: 1,4 млн рублей. Но если страховой случай касается получения наследства, продажи недвижимости или иного имущества, которое находилось на банковском счете в момент отзыва лицензии у кредитной организации, сумма страхового возмещения увеличивается до 10 млн рублей.

Карта «Мир»

Начиная с 1 октября пополнится перечень социальных выплат, которые могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
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С нового месяца этот список пополнится ежемесячными выплатами нуждающимся в поддержке семьям в размере регионального прожиточного минимума для детей и ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Выплаты военным и не только

В новом месяце в соответствии с несколькими указами президента и постановлениями правительства на 3% будут увеличены выплаты военнослужащим, федеральным гражданским служащим и сотрудникам федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими. В частности, повышение выплат коснется дипломатических работников МИД РФ, диппредставительств и консульских учреждений, гражданского персонала воинских частей и так далее.

Электронные документы

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С 1 октября начнется эксперимент по ведению связанных с работой электронных документов через систему «Работа в России». Принять участие в эксперименте смогут любые работодатели и соискатели.

Цель эксперимента — создать условия для расширения практики использования электронных документов в общем обороте бумаг, связанных с работой, и предоставить работодателям и их сотрудникам дополнительные возможности по использованию таких электронных документов. На этом этапе работодатели самостоятельно определят, какие документы переводить в электронный формат. Сам эксперимент продлится до конца мая следующего года.

Добро пожаловать

Начиная с 12 октября заработает федеральный закон, корректирующий действующие нормы о гражданстве и дактилоскопической регистрации.

С этого момента без соблюдения условия о сроке проживания в стране получить гражданство России смогут все иностранцы, совершеннолетние дети которых уже стали гражданами России.

Упрощенный порядок предусмотрен и для детей, которым в период рассмотрения заявления исполнилось 18 лет. Одна из норм устанавливает, что все получающие гражданство лица будут обязаны сдать отпечатки пальцев.

Благотворительность

С 5 октября вступит в силу закон, закрепляющей понятие и виды специальных ящиков для сбора благотворительных пожертвований и основные требования по их использованию и установке.

В частности, указывается, что переносные ящики для сбора пожертвований могут использоваться только там, где в данный момент некоммерческая организация проводит публичное или иное мероприятие.

При этом организация, устанавливаюшая ящик для сбора средств на благотворительность обязана объявить цель сбора пожертвований, описав ее на самом ящике, указать собственный адрес и наименование организации, ее сайт и так далее.

Вдобавок, организации обязаны размещать публичные отчеты о том, куда были потрачены собранные средства не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. В отчете должны указываться не только информация о самой организации и местах, в которых проводились мероприятия по сбору средств, но и точное количество о сумме извлеченных из ящиков денег и других видах имущества, а также точные цифры по тратам этих самых средств.

Александр Лесных

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