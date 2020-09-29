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21:36 (мск), источник: Интерфакс

Домашний режим для пожилых в Москве установили на месяц

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Рекомендации по соблюдению гражданами старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями домашнего режима будут действовать до 28 октября, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

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Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости, это же относится к людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями было рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. Собянин пояснил, что штрафовать и наказывать за выход из дома власти не намерены.

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Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокированы не будут.

Занятия физкультурой на свежем воздухе также не ограничиваются.

Для оставшихся дома горожан 65+ возобновятся такие сервисы, как автоматическое оформление больничных листов, телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, психологическая поддержка.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19. Во вторник, 29 сентября, в столице выявлено 2300 новых случаев заражения, прирост стал максимальным с 31 мая. 30 мая в Москве было выявлено 2 367 случаев коронавируса, затем количество выявленный случаев пошло на спад. В сентябре опять начался рост числа случаев заболевания.

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