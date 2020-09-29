Домашний режим для пожилых в Москве установили на месяц

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости, это же относится к людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями было рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. Собянин пояснил, что штрафовать и наказывать за выход из дома власти не намерены.
Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокированы не будут.
Занятия физкультурой на свежем воздухе также не ограничиваются.
Для оставшихся дома горожан 65+ возобновятся такие сервисы, как автоматическое оформление больничных листов, телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, психологическая поддержка.
С начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19. Во вторник, 29 сентября, в столице выявлено 2300 новых случаев заражения, прирост стал максимальным с 31 мая. 30 мая в Москве было выявлено 2 367 случаев коронавируса, затем количество выявленный случаев пошло на спад. В сентябре опять начался рост числа случаев заболевания.