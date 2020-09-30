Главврач филатовской больницы объяснил осенний всплеск COVID-19

— Снова мы внимательно следим за статистикой по коронавирусу, видим, что кривая заболеваемости растет. Московский оперативный штаб сообщает, что количество госпитализированных за неделю увеличилось практически на 30 процентов. На примере вашей больницы — что вы видите, что у нас вообще происходит?
«На сегодняшний день у нас более 1400 пациентов. Если мы возьмем
— С чем связан такой активный рост заболеваемости?
«С приходом осени, с началом осенних дождей пришли и острые респираторные заболевания, грипп. Многие наши граждане вернулись из отпусков, начали работать, начали работать школы, университеты. Это тоже в
— Расслабились за лето?
Никто не отменял масочный режим. Никто не отменял социальную дистанцию. Никто не отменял частую обработку рук, санитайзеры и так далее. Но, к сожалению, если в
апреле-маев метро у нас были единичные случаи без масок, то сейчас, наверно, ровно наоборот.
— В каком состоянии к вам привозят людей, много ли тяжелых?
«В основном, это состояние средней степени тяжести, львиная доля. Ну, и конечно, также поступают больные с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести», — подтверждает главврач больницы.
— Много говорили о том, что потоки будут разделять…
«Конечно же, если пациент к нам поступает по скорой помощи, и уже мы понимаем, что там коронавирусная инфекция, он едет к нам в определенное приемное отделение, где тут же сразу происходит госпитализация в специализированный корпус, условно говоря, в красный. Если же у нас возникают
— Московские власти просят людей в возрасте 65+, людей с хроническими заболеваниями, оставаться дома. Чем это может помочь?
Они должны минимизировать свои походы на улицы, в места массового скопления. Если ребенок пошел в школу, значит, бабушка и дедушка берет за ручку и ведет его в школу. Вот вам контакт. Нельзя никак исключить, что
кому-тона пути не встретится тот, кто уже заболел.
— Сейчас идет вакцинация от гриппа. Чем она может нам помочь с точки зрения борьбы с коронавирусом?
«Если мы будем делать прививку, прививаться против гриппа, это на сегодняшний день одна из таких барьерных, скажем, защитных функций, не заболеть гриппом, — говорит главврач горбольницы № 15. — На сегодняшний день у нас нет того волнения, с которым мы входили в пандемию. Это апрель, это май. Сейчас мы более подготовлены. У нас есть клинические рекомендации, у нас есть свой собственный опыт. Мы понимаем, как противостоять коронавирусной инфекции. У нас достаточно как средств индивидуальной защиты, так и медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ и медикаменты».
— Носим маски, не боимся, но остерегаемся?
«Остерегаемся. И помогаем медицинским работникам. Потому что нам надо помогать. А помогать именно теми самыми способами, которые, о которых мы сегодня с вами говорили».