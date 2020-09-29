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29 сентября, источник: m24.ru

В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 27 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Такую информацию предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Отмечается, что у всех пациентов была выявлена пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве составило 5230 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8232 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришлось 2300 случаев COVID-19.

В столице темп прироста новых случаев коронавируса за 2 недели составил 0,45%. Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что понимает россиян, которым надоели вводимые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения. При этом он обратил внимание, что инфекционные заболевания относятся к опасным противникам.

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