В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Отмечается, что у всех пациентов была выявлена пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве составило 5230 человек.
За последние сутки в России подтвердили 8232 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришлось 2300 случаев COVID-19.
В столице темп прироста новых случаев коронавируса за 2 недели составил 0,45%. Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что понимает россиян, которым надоели вводимые