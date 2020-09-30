Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
11Не пропустите золотую осень!
03:48 (мск), источник: Интерфакс

Россиянин Никулин приговорен в США к семи годам тюрьмы за хакерство

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения, сообщают местные СМИ.

Источник: AP 2020

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) объявил о вынесенном им приговоре — «88 месяцев». Между тем, прокуроры запрашивали для Никулина 12 лет тюрьмы, а защита настаивала на уже отбытом сроке.

«Когда он вернется (в Россию), я думаю, что он снова станет хакером. Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ», — заявил судья в ходе оглашения приговора.

Читайте также
Власти США обвинили сотрудника Group-IB

Он отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей.

По его словам, необходим более жесткий приговор, чтобы преступники знали, что, если их поймают, будут серьезные последствия.

Судья заявил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Сам Никулин от последнего слова отказался.

Присяжные в Калифорнии в июле признали Никулина виновным по 9 пунктам, связанным с кражей личных данных и проникновением в компьютерные сети с мошенническими целями.

Никулин был задержан по запросу Вашингтона в Чехии в 2016 году, в 2018 году экстрадирован в США. Свою вину по всем пунктам обвинения признал.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии
Книга заявок в рамках IPO Совкомфлота покрыта
Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии
В какие российские регионы придет бабье лето
Главврач филатовской больницы объяснил осенний всплеск COVID-19
В Москве самоизоляция для пожилых людей будет действовать месяц
Аналитики назвали пять главных угроз благополучию пенсионеров
ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии
Hi-Tech
Как создать мини-солнце: сенсационное открытие ученых Создать эффективное мини-солнце все-таки возможно, считают ученые
Горячие темы на Авто
Дистанционка. 255
Собачьи бега цивилизации 216
Уже много лет не могут определиться с выбором. 153
Уже много лет не могу определиться с выбором. 144
Кино
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки Актеры появятся в адаптации британского комедийного детектива
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Одноклассница вспомнила много интересного о школьных годах Путина
Медведеву придется несладко: Путин принял решение
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Аж мороз по коже: как умирала дочь Конкина
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Кудрявая Юлия Барановская стала копией Аллы Пугачевой Телеведущая примерила новый имидж
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь