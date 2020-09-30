Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — рассказала Попова в интервью НТВ.
Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то «она может быть необходима».
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата «ЭпиВакКорона» для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины, разработанной в «Векторе». Процесс планируют завершить к 15 октября.
После этого клинические испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей «Вектора», всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить вакцину будут на площадке «Вектора».
Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — «Спутник-V» («ГамКовидВак») зарегистрировали в начале августа.