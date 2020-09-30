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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — рассказала Попова в интервью НТВ.

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Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то «она может быть необходима».

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата «ЭпиВакКорона» для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины, разработанной в «Векторе». Процесс планируют завершить к 15 октября.

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После этого клинические испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей «Вектора», всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.

Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить вакцину будут на площадке «Вектора».

Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — «Спутник-V» («ГамКовидВак») зарегистрировали в начале августа.

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