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11:12 (мск), источник: Аргументы и факты

В британском зоопарке попугаев-сквернословов изолировали от посетителей

Попугаи начали использовать при посетителях нецензурные выражения.

Источник: Hannah Dickens/CC0

В Великобритании попугаев из парка дикой природы в графстве Линкольншир решили на время изолировать от посетителей из-за сквернословия, передает The Idependent.

По данным издания, все началось после того, как двух птиц после прибытия в парк посадили на карантин в одной комнате. Там они начали учить друг друга использовать нецензурные выражения.

Исполнительный директор парка Стив Николс рассказал, что за неделю к ним поступило пять новых птиц. Поскольку все они были на карантине, комната оказалась забита ругающимися попугаями.

После открытия зоопарка эти попугаи начали оскорблять посетителей различными нецензурными выражениями. Хотя посетителям и было весело, руководство решило временно изолировать невоспитанных птиц, чтобы их речь не услышали дети.

Теперь попугаи находятся в вольере с других птицами, скоро их выпустят в разных местах.

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