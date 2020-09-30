11:12 (мск), источник: Аргументы и факты
В британском зоопарке попугаев-сквернословов изолировали от посетителей
Попугаи начали использовать при посетителях нецензурные выражения.
В Великобритании попугаев из парка дикой природы в графстве Линкольншир решили на время изолировать от посетителей
По данным издания, все началось после того, как двух птиц после прибытия в парк посадили на карантин в одной комнате. Там они начали учить друг друга использовать нецензурные выражения.
После открытия зоопарка эти попугаи начали оскорблять посетителей различными нецензурными выражениями. Хотя посетителям и было весело, руководство решило временно изолировать невоспитанных птиц, чтобы их речь не услышали дети.
Теперь попугаи находятся в вольере с других птицами, скоро их выпустят в разных местах.