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11:58 (мск), источник: Life.ru

«Помним, скорбим». Жители Владивостока устроили «похороны эстетики» из-за новых гранитных скамеек

Губернатор Приморья посоветовал уволить ответственных за установку объектов, похожих на могилы.

Жители Владивостока объявили траур. Причиной тому стали новые скамейки, вазоны и урны, которые совсем недавно появились на центральной площади города. В частности, приморцам не понравилось, что объекты городской инфраструктуры оказались выполнены из гранита, чем больше напоминают могильные памятники.

Как сообщает телеканал «360», накануне недовольные горожане принесли цветы и украсили лавки венками, надписи на которых гласили: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда».

В администрации города пока решительно не реагировали, но «атрибутику кладбища» убрали.

Тем временем в ситуацию вмешался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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— Последнее ваше «творчество» — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком, — заявил глава региона в ходе совещания в мэрии Владивостока.

Кожемяко поручил создать специальный совет по благоустройству города с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. Кроме того, губернатор посоветовал освободить от должности тех людей, по чьей инициативе были установлены новые объекты инфраструктуры.

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