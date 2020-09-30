12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Швеции обнаружено загадочное захоронение собаки
Животное похоронено вместе с хозяином прямо в центре поселения каменного века.
Шведские археологи обнаружили необычное захоронение собаки каменного века на юге страны.
Животное похоронили вместе с хозяином прямо в центре древнего поселения около 8,4 тысяч лет назад, сообщает Live Science. Это одно из древнейших захоронений собак, известных археологам.
Находку сделали в Юнгавикене, который археологи изучают уже около 10 лет. Ранее здесь обнаружили останки около 60 домов, обломки кремня и древних печей. Вскоре после смерти собаки и ее хозяина этот район опустел и был затоплен
«Собака хорошо сохранилась. То, что она похоронена в центре поселения каменного века, уникально», — говорится в заявлении ученых.
Пока нельзя сказать, умерла ли собака своей смертью, или ее убили, чтобы похоронить с умершим хозяином. Ученые смогут раскрыть эту тайну, когда скелет будет поднят и детально изучен.
Собаки были одомашнены параллельно в нескольких культурах и жили с людьми уже 33 тысячи лет назад. Самым старым захоронением собаки считается могила возрастом 14 тысяч лет, найденная в Западной Германии.
Анна Лысенко