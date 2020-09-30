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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции обнаружено загадочное захоронение собаки

Животное похоронено вместе с хозяином прямо в центре поселения каменного века.

Источник: Carl Persson/Blekinge Museum

Шведские археологи обнаружили необычное захоронение собаки каменного века на юге страны.

Животное похоронили вместе с хозяином прямо в центре древнего поселения около 8,4 тысяч лет назад, сообщает Live Science. Это одно из древнейших захоронений собак, известных археологам.

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Находку сделали в Юнгавикене, который археологи изучают уже около 10 лет. Ранее здесь обнаружили останки около 60 домов, обломки кремня и древних печей. Вскоре после смерти собаки и ее хозяина этот район опустел и был затоплен из-за повышения уровня моря. Слои песка и грязи не только похоронили под собой древнее поселение, но и законсервировали его.

«Собака хорошо сохранилась. То, что она похоронена в центре поселения каменного века, уникально», — говорится в заявлении ученых.

Пока нельзя сказать, умерла ли собака своей смертью, или ее убили, чтобы похоронить с умершим хозяином. Ученые смогут раскрыть эту тайну, когда скелет будет поднят и детально изучен.

Собаки были одомашнены параллельно в нескольких культурах и жили с людьми уже 33 тысячи лет назад. Самым старым захоронением собаки считается могила возрастом 14 тысяч лет, найденная в Западной Германии.

Анна Лысенко

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