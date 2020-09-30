13:17 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Россия показала миру «солдата будущего»
Военные тестируют новейшую технологию, которая приблизит появление суперсолдата.
«Ростех» опубликовал короткий видеоролик, в котором демонстрируются возможности применения российского экзоскелета в военных целях. Запись доступна на официальной странице компании во «ВКонтакте».
Основная часть экзоскелета скрыта под экипировкой, но не мешает движением солдата, а наоборот — снимает нагрузку с
Конструкция рассчитана на переноску до 60 килограммов экипировки. Сам экзоскелет весит не более 6 килограммов. Внешне можно увидеть только часть с гидравликой, расположенную на ногах солдата.
Судя по демонстрационному ролику, экзоскелета позволяет пользователю спокойно бегать по лесу в военной разгрузке, которая, как известно, весит достаточно много, и оружием. Человек может не только спокойно бежать, но и выполнять прыжки, двигаться
Еще одной примечательной функцией новой технологии стала способность фиксировать положение суставов, чтобы человек мог долго находиться в одном положении, не уставая. Это крайне полезно во время тактических маневров, но наибольший потенциал у этой возможности видится в сфере медицины во время реабилитации людей с заболеваниями двигательной системы или на производствах, где людям приходится постоянно работать с большими весами.