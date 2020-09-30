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13:17 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Россия показала миру «солдата будущего»

Военные тестируют новейшую технологию, которая приблизит появление суперсолдата.

«Ростех» опубликовал короткий видеоролик, в котором демонстрируются возможности применения российского экзоскелета в военных целях. Запись доступна на официальной странице компании во «ВКонтакте».

Основная часть экзоскелета скрыта под экипировкой, но не мешает движением солдата, а наоборот — снимает нагрузку с опорно-двигательной системы бойца.

При этом использовать инновационное снаряжение можно не только к военных целях, но в медицине и промышленности.

Конструкция рассчитана на переноску до 60 килограммов экипировки. Сам экзоскелет весит не более 6 килограммов. Внешне можно увидеть только часть с гидравликой, расположенную на ногах солдата.

Судя по демонстрационному ролику, экзоскелета позволяет пользователю спокойно бегать по лесу в военной разгрузке, которая, как известно, весит достаточно много, и оружием. Человек может не только спокойно бежать, но и выполнять прыжки, двигаться по-пластунски.

Еще одной примечательной функцией новой технологии стала способность фиксировать положение суставов, чтобы человек мог долго находиться в одном положении, не уставая. Это крайне полезно во время тактических маневров, но наибольший потенциал у этой возможности видится в сфере медицины во время реабилитации людей с заболеваниями двигательной системы или на производствах, где людям приходится постоянно работать с большими весами.

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