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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как коронавирус на данный момент никуда из страны не делся.

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Источник: РИА Новости
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«Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки», — заявил Песков журналистам.

«И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных», — сказал он.

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Песков добавил, что немаловажным в данном случае является наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания, что позволяет более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом.

«Да, все функционирует: люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь — в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности, безусловно, это ведет к росту количества инфицированных, потому что сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно, как и земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормальным», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, люди в кинотеатрах, например, в основном находятся без средств индивидуальной защиты. «Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — заключил он.

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