14:08 (мск), источник: РИА Новости
Песков призвал россиян соблюдать меры защиты на фоне COVID-19
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
«Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение
«И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных», — сказал он.
Песков добавил, что немаловажным в данном случае является наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания, что позволяет более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом.
«Да, все функционирует: люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь — в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно принимают меры предосторожности, безусловно, это ведет к росту количества инфицированных, потому что сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно, как и земного шара. Мы это видим и фиксируем все. Поэтому каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормальным», — отметил
По его словам, люди в кинотеатрах, например, в основном находятся без средств индивидуальной защиты. «Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — заключил он.