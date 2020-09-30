Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
11Не пропустите золотую осень!
16:41 (мск), источник: РИА Новости

Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на вакцину «ЭпиВакКорона» против COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнили в ведомстве.

Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона» завершены.

Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации «ЭпиВакКороны». Процесс планируют завершить к 15 октября: накануне «Вектор» сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.

После этого клинические испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.

Производить «ЭпиВакКорону» будут на площадке «Вектора», в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.

Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — «Спутник-V» («ГамКовидВак») — зарегистрировали в начале августа.

Мурашко назвал срок регистрации вакцины от COVID-19 центра «Вектор»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:06 (мск)© Ньюстюб
 Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат
'Так воюют только русские': почему Россия победила в Сирии
Кремль объяснил слова Байдена о «щенке Путина»
Путин предложил остановить экспорт леса
Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал жителей Парижа
Парижанка нашла чемодан с 500 тыс. евро в подвале своей квартиры
Земле начали угрожать зомби-штормы
Россия показала миру «солдата будущего»
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Самые красивые женщины по версии мужчин
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Hi-Tech
Nokia выпустила «гигантский флагман» Большой дисплей, большая батарея, 5G и большое «но».
Кино
Вера Васильева отмечает 95-летие В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничный вечер в Московском академическом театре сатиры пришлось перенести
Новости партнеров
Отравление Навального: назван виновный
Самые известные еврейки среди звезд России
Президент России призвал мир срочно задуматься о кибербезопасности
Президент России выступил перед всей планетой с посланием против войн
Дети
Беременная Меган Маркл в платье (фото) Как лучше одеться на торжественное событие, если вы в положении
Леди
40-летний рэпер Баста похудел на 16 кг и произвел фурор (фото) Музыкант активно работает над собой
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь