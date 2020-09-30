Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнили в ведомстве.
Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации «ЭпиВакКороны». Процесс планируют завершить к 15 октября: накануне «Вектор» сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.
После этого клинические испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Производить «ЭпиВакКорону» будут на площадке «Вектора», в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.
Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — «Спутник-V» («ГамКовидВак») — зарегистрировали в начале августа.