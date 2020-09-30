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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Парижанка нашла чемодан с 500 тысячами евро в подвале своей квартиры

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета Parisien.

Источник: РИА Новости

Квартира, которую 55-летняя Анна получила в наследство от своей матери, расположена в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля.

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В августе женщина поручила риелторам подготовить продажу квартиры. В ходе этого процесса возник вопрос о примыкающем к ней подвале. Он был занят другим человеком и закрыт на цепь, хотя по документам числился среди унаследованной недвижимости.

Наследница оставила записку «неделикатному постояльцу» и, после того как в течение месяца он не откликнулся, вызвала слесаря. В результате расконсервации подвала, которая произошла в понедельник, был обнаружен чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро — всего более 500 тысяч.

Судя по всему, клад имеет криминальный след и вряд ли достанется обнаружившей его женщине. Вызванная полиция уже передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они постараются установить происхождение чемодана и его владельцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
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